Le propriétaire du Club Q dit qu’il a dû pratiquement rendre le bar «à l’épreuve des balles» avant la réouverture

Le propriétaire du Club Q à Colorado Springs a déclaré avoir connu à la fois une vague de soutien et une avalanche de haine à la suite de la fusillade de masse qui a fait cinq morts et des dizaines d’autres blessés, et a déploré qu’il ait dû rendre le bar pratiquement « à l’épreuve des balles ». » avant sa réouverture.

Anderson Lee Aldrich, qui a attaqué la discothèque LGBT + le 19 novembre, a plaidé coupable lundi devant un tribunal du comté d’El Paso. Le plaidoyer faisait partie d’un accord réduisant le nombre d’accusations portées contre eux de 305 à 53.

Ils ont plaidé coupables à cinq chefs de meurtre au premier degré, 46 chefs de tentative de meurtre au premier degré et deux chefs de crimes motivés par des préjugés.

Matt Haynes, propriétaire du Club Q et qui n’était pas sur les lieux au moment de l’attaque, a pris la parole lors de l’audience de plaidoyer d’Aldrich, le qualifiant de « petite personne dans un grand corps, pleine de haine et de mépris ».

M. Haynes s’est entretenu avec des journalistes après l’audience de plaidoyer d’Aldrich.

M. Haynes est arrivé au club peu de temps après la fin de la fusillade et a passé des heures à visionner des images de sécurité violentes qui ont capturé la fusillade pour aider le FBI dans son enquête sur l’attaque.

Il a déclaré qu’immédiatement après la fusillade, il hésitait à rouvrir, craignant qu’une autre attaque contre la communauté construite autour du club ne se produise.

M. Haynes a également noté qu’il avait reçu « des centaines de courriels » soutenant le meurtre de personnes LGBT+.

« Nous avons reçu des centaines d’e-mails – des centaines d’e-mails – disant que nos héros avaient arrêté l’œuvre de Dieu et qu’il aurait dû y avoir plus de personnes tuées dans ce club », a-t-il déclaré.

M. Haynes a déclaré qu’il lui avait fallu 10 jours pour décider s’il rouvrirait ou non. Il a finalement décidé de rouvrir, au même endroit, en partie grâce au soutien qu’il a trouvé auprès de la communauté de Colorado Springs.

Il a déclaré qu’immédiatement après la fusillade, le chef de la police de la ville avait mis en place « une armée de personnes pour commencer à nous soutenir, en tant que communauté pour commencer à soutenir nos victimes et le reste de la communauté ».

M. Haynes a félicité les « personnes incroyables » qui se sont mobilisées pour soutenir la communauté en deuil et a noté que « des centaines et des centaines » de personnes visiteraient le mémorial de fortune à l’extérieur du club en souvenir des cinq tués lors de l’attaque.

Matthew Haynes, copropriétaire du Club Q à Colorado Springs, Colorado, où un tireur de masse a attaqué et tué cinq personnes et blessé des dizaines d’autres en novembre, témoigne devant le Congrès (capture d’écran/CSPAN)

Bien qu’Aldrich fasse maintenant face à la prison, les cicatrices de son attaque – à la fois dans la mémoire des personnes perdues et dans la façon dont M. Haynes gère son entreprise – persisteront.

Le propriétaire du club a déclaré qu’une partie de sa stratégie de réouverture consistait à reconstruire l’intérieur du club en pensant à la défense.

M. Haynes a déclaré que le FBI travaillait avec le Club Q pour aider à améliorer sa sécurité, notamment en installant des mesures telles que des détecteurs de métaux et des « zones hautes de canard et de cachette ».

Il a déclaré que le plan de réouverture a été « dominé par des problèmes de sécurité », qui, selon M. Haynes, sont des choses « qu’on ne devrait jamais avoir à planifier lors de l’ouverture d’une entreprise ».

Le fait qu’il doive envisager d’installer des endroits où ses clients peuvent se cacher des balles est, selon lui, une déclaration accablante sur l’état des États-Unis.

« En sommes-nous fiers ? Sommes-nous fiers que la violence armée soit si répandue sous le capot ? il a dit.

Il a dit qu’il devait « reconstruire le club et le rendre presque à l’épreuve des balles, juste pour que nous puissions nous sentir en sécurité ».

« Ce n’est pas – cela n’avance pas », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas une Amérique dont je suis fier. Et nous devons changer cela.