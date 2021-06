Le propriétaire du chalet SUES un magasin de poisson et de frites pour une odeur « nauséabonde » alors qu’il « ruinait le rêve de construire une retraite écotouristique »

Un soi-disant «gourou vert» poursuit un restaurant de poisson et frites pour 40 000 £ pour une odeur « nauséabonde » qui, selon elle, détruit sa retraite écotouristique des Cotswolds.

Diana Ray a créé un magnifique écocentre et un jardin d’exposition, avec une pelouse sur le toit, autour d’un chalet de quatre lits au bord de la rivière dans la pittoresque ville de Bourton-on-the-Water.

Diana Ray a transformé un chalet au bord de la rivière dans le pittoresque Bourton-on-the-Water Crédit : Champion News

Le magnifique écocentre et le jardin d’exposition, avec une pelouse sur le toit, autour d’un cottage de quatre lits au bord de la rivière dans le pittoresque Bourton-on-the-Water. Crédit : Champion News

Elle prétend que ses plans de location de vacances ont été gâchés par la puanteur de la friture du restaurant de poisson et frites De La Haye’s Crédit : Champion News

Mme Ray a déclaré qu’elle voulait montrer comment les maisons peuvent être rénovées et gérées de manière écologique.

Mais ses espoirs de transformer le chalet en une location de vacances écologique «tranquille» pour les voyageurs soucieux de l’environnement ont été anéantis, a-t-elle affirmé.

Elle a blâmé la puanteur du poisson frit et des frites dans le nouveau De La Haye’s – connu localement sous le nom de « restaurant Windrush » – à côté.

Mme Ray, qui est au début de la soixantaine, dit que l’odeur était si forte qu’elle pouvait être sentie à l’intérieur de son chalet, un travail d’amour de 20 ans pour le propriétaire soucieux de l’environnement, rendant impossible la location pour les vacances.

Le bruit et les odeurs d’à côté ne se sont terminés que lorsque le restaurant a été fermé par le verrouillage de l’année dernière, mais Mme Ray craint qu’il ne puisse rouvrir à tout moment et se bat devant la Haute Cour pour éviter que cela ne ruine son entreprise.

Avec l’odeur nauséabonde de la cuisine, cela signifiait qu’elle devait abandonner ses plans et poursuit maintenant le propriétaire du restaurant, une société de Jersey appelée Windrush Riverside Properties Ltd, pour une injonction.

Elle poursuit en justice des ordonnances du tribunal qui lui permettraient d’entrer dans le restaurant et de démonter et retirer les climatiseurs mécaniques et les refroidisseurs, ainsi que plus de 40 000 £ pour l’indemniser de ses pertes pendant que le restaurant agrandi était opérationnel.

Écrivant dans des documents judiciaires, son avocat Gordon Wignall a déclaré que le bruit des machines, qui se prolongeait jusque tard dans la nuit pendant la haute saison, empêchait d’ouvrir les fenêtres du chalet.

Il a écrit : « Quant aux odeurs, elles sont variables, mais pourraient être d’une ampleur nauséabonde et ressenties dans la maison ainsi que dans le jardin.

« Les odeurs étaient similaires aux odeurs d’oignons frits, d’huile, de frites et de cuisson, de viande grasse ou en train de rôtir, ou de poisson.

« La configuration des bâtiments à Kevinscot est telle qu’il est difficile pour les odeurs de se disperser. »

Mme Ray réclame plus de 40 000 £ de dommages et intérêts, dont près de 30 000 £ pour la perte de revenus qu’elle aurait pu gagner des vacanciers.

Ses documents de réclamation ont été déposés auprès de la Haute Cour le mois dernier, mais une défense contre l’action du propriétaire du restaurant Windrush Riverside Properties Ltd n’est pas encore disponible auprès du tribunal.

Diana Ray veut maintenant une compensation et supprimer les climatiseurs et les refroidisseurs Crédit : Champion News