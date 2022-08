Le propriétaire du café veut que le personnel féminin pendant ses règles porte un autocollant rouge afin qu’il “sache à quoi il a affaire”, provoquant l’indignation

Un propriétaire de CAFE a été qualifié de “misogyne” après avoir révélé qu’il souhaitait que le personnel féminin porte des autocollants rouges lorsqu’il avait ses règles.

Le patron, qui dirige un café en Australie, a stupéfié les auditeurs de la radio après avoir révélé qu’il avait élaboré son plan “humiliant” car il avait des problèmes avec un membre du personnel qui avait des “problèmes de femmes”.

L’animateur de radio Jackie O a été choqué par la suggestion de l’appelant Crédit : Kyle & Jackie O

Appelant à l’émission Kyle et Jackie O sur KIIS, le manager, appelé Anthony, a parlé de son idée controversée et a déclaré que la femme était “stressée émotionnellement et hormonale” car elle avait ses règles.

Il a dit qu’il avait alors décidé que ce serait une bonne idée pour son personnel féminin d’exposer quand c’est cette période du mois en portant un autocollant rouge afin qu’il puisse identifier quand ils ont besoin “d’espace supplémentaire”, rapporte news.com.au.

Anthony a déclaré: “Il est très difficile pour les gars de comprendre quand quelqu’un traverse une mauvaise passe.

“Nous avons donc eu un problème entre deux employés qui s’est développé devant les clients, et nous avons recours à une société de ressources humaines externalisée.

“Et le résultat a amené la membre du personnel féminin à expliquer que sa réaction était due à des problèmes de femmes et qu’elle était émotionnellement stressée et hormonale et tout cela.

“Donc, pour éviter cela, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de porter un autocollant rouge si vous traversez une période et avez juste besoin d’un peu de compréhension ou d’espace.”

Les présentateurs choqués ont demandé quelle serait la taille des autocollants.

Anthony a expliqué: “Il pourrait y avoir un petit visage souriant dessus pour qu’il reste amical.”

Le patron sous le feu a déclaré que l’autocollant permettrait également aux clients de savoir quand son personnel avait ses règles.

Il a ajouté: “Eh bien, la façon dont je vois tout cela est que si quelqu’un apprend à conduire correctement une voiture, il colle une plaque en L sur la voiture.

“Ce n’est pas à leur avantage, c’est aux gens autour d’eux de leur laisser un peu d’espace et de ne pas klaxonner et de stresser la personne.

“C’est donc la même idée, juste pour les problèmes des femmes.”

Jackie O – qui a eu le souffle coupé à l’idée – a qualifié le plan d ‘”humiliant”.

Elle a dit: “Non, c’est un peu humiliant, les femmes ne veulent pas qu’on leur dise” hé, j’ai mes règles “.

“Et ils ne voudraient certainement pas que les clients le sachent.”

Un flot d’appelants a également soutenu son opinion, qualifiant le manager de “misogyne”.

Un auditeur, Darren, a déclaré: “Anthony mec, sérieusement, tu es un mec hardcore misogyne, tu as des problèmes de maman.”

Une autre, Bella, a ajouté : “Oh mon dieu, tu es vraiment le connard le plus insensible dont j’aie jamais entendu parler.

“Tout le monde dans votre monde est si arriéré et j’espère que tous ceux qui vous connaissent ont honte.”

Cela survient après qu’un patron en colère a laissé une note disant à son personnel féminin qu’ils “avaient l’air de sortir du lit” et de “se maquiller”.

La longue liste d’exigences du patron du bar “intitulé” a été publiée sur Reddit et a divisé l’opinion.

La note demande au personnel de porter le bon uniforme et que les employés aux cheveux longs le maintiennent attaché pour des raisons d’hygiène.

Mais le patron semble alors critiquer ses ouvrières en ajoutant : “vous avez un travail public, vous n’êtes pas assis à la maison caché derrière un ordinateur”.

Il écrit: “S’il vous plaît, mettez du maquillage, parfois, certains d’entre vous ont l’air de sortir du lit et de venir travailler.

“Vous êtes la première et la dernière impression que nos clients ont de [the bar]s’il vous plaît soyez fier de votre apparence.”

Le Sun a également révélé comment un mauvais patron avait envoyé un e-mail à son personnel féminin disant au personnel de prendre des bains et d’utiliser un “déodorant féminin”.

Le message, divulgué par un ancien employé, a été qualifié de “sexiste” par certains utilisateurs de Reddit – mais tous n’étaient pas d’accord.

Selon le travailleur, l’e-mail n’a été envoyé qu’aux femmes, citant des choix de style de vie pour se sentir frais.