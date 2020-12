NEW YORK (AP) – Le copropriétaire d’un bar de la ville de New York qui, selon les autorités, avait défié les restrictions relatives aux coronavirus a été placé en garde à vue dimanche matin après avoir renversé un député avec une voiture, ont annoncé les autorités.

Danny Presti a tenté de s’éloigner de son bar, Mac’s Public House, alors que les députés l’arrêtaient pour avoir servi des clients en violation des ordres de fermeture de la ville et de l’État, a déclaré le shérif Joseph Fucito.

Les députés ont tenté d’arrêter Presti alors qu’il quittait le bar tôt dimanche, mais Presti est monté dans sa voiture, a heurté un député et a continué à conduire pendant environ 100 mètres alors que le député était resté accroché au capot, a déclaré Fucito.

Presti, 34 ans, a finalement été arrêté et appréhendé, a déclaré le shérif. Des accusations contre lui étaient en cours.

Mark Fonte, un avocat de Presti, a déclaré qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de parler à son client. Fonte a déclaré qu’il s’attendait à ce que Presti soit interpellé plus tard dimanche.

L’adjoint blessé a été emmené à l’hôpital pour le traitement de ses blessures. L’état du député n’était pas immédiatement disponible.

Le bar de Staten Island a été le théâtre de manifestations la semaine dernière après que le bureau du shérif a arrêté Presti pour violation des restrictions visant à arrêter la propagation du coronavirus et à faire obstruction à l’administration gouvernementale.

La taverne se trouve dans une zone désignée par le gouverneur Andrew Cuomo comme une zone orange en raison de l’augmentation des taux de COVID-19 et n’était pas censée servir les clients à l’intérieur. Mais les propriétaires avaient déclaré le bar une «zone autonome», un clin d’œil aux manifestants qui avaient revendiqué le contrôle d’un quartier de Seattle en juin.

Un porte-parole du maire Bill de Blasio a déclaré que les actions de Presti montraient un mépris pour la vie humaine. «Dans ces deux cas, qu’il s’agisse de bafouer les lois sur la santé publique ou d’enfoncer une voiture dans un député en uniforme, cet individu a mis en danger la vie des autres», a déclaré le porte-parole, Bill Neidhardt.

Les autorités ont déclaré que le bar servait toujours les clients samedi soir, même s’il avait été ordonné de fermer entièrement après l’arrestation antérieure de Presti.

Les députés qui surveillaient le pub ont vu que la porte d’entrée du bar était verrouillée mais que les clients étaient dirigés vers un bâtiment voisin, a déclaré Fucito. De là, ils ont pu entrer dans la maison publique de Mac par une porte dérobée et commander de la nourriture et des boissons, a-t-il déclaré.

Staten Island est beaucoup plus conservatrice que le reste de New York et est le seul des cinq arrondissements de la ville à avoir voté pour le président républicain Donald Trump en novembre. L’arrondissement abrite de nombreux policiers et pompiers et est généralement considéré comme un soutien aux forces de l’ordre.