Une propriétaire de bar de Los Angeles a à peine tenu ses larmes d’indignation après avoir découvert des tentes destinées à nourrir une équipe de cinéma érigée juste à côté de son restaurant, qui a été fermé et interdit de servir à l’extérieur en raison des règles de Covid-19.

«Dites-moi que c’est dangereux, mais juste à côté de moi comme une gifle au visage – c’est sûr?» Angela Marsden dit dans une vidéo montrant deux espaces extérieurs, le sien et celui servant une société de cinéma. Le court clip, qui montre comment les petites entreprises californiennes sont laissées pour compte et coulent alors que les grandes entreprises obtiennent apparemment le feu vert pour marcher, est devenu viral et a remporté un énorme soutien.

Le propriétaire du bar de Los Angeles, en Californie, est furieux de voir que le maire Garcetti a approuvé une salle à manger extérieure pour une société de cinéma juste en face de sa salle à manger extérieure (qui a été fermée) pic.twitter.com/jkUP2CWg35 – Jake Coco 💙🇺🇸🎶🐻 (@jakecoco) 4 décembre 2020

Marsden possède Pineapple Hill Saloon and Grill, un restaurant situé dans le quartier Sherman Oaks de Los Angeles. Comme de nombreux autres établissements, il a été contraint de fermer en raison de la pandémie de Covid-19, bien que Marsden ait investi 80 000 $ pour rendre son installation plus sûre.

En tant que telle, elle était furieuse lorsqu’elle a découvert qu’une société de cinéma avait été autorisée à installer des tentes pour nourrir les employés juste en face de son bar, qui dispose de sa propre salle à manger extérieure. L’industrie cinématographique est considérée comme essentielle par le comté de Los Angeles et a été autorisée à fonctionner malgré les risques de coronavirus.

«Je perds tout. Tout ce que je possède m’a été enlevé. Et ils ont créé une société de cinéma juste à côté de ma terrasse extérieure! » Dit Marsden.

Ils ne nous ont pas donné d’argent et ils nous ont fermés. Nous ne pouvons pas survivre! Mon personnel ne peut pas survivre!

Pineapple Hill Saloon and Grill fonctionne dans le quartier depuis plus de quatre décennies, mais à moins qu’il n’ouvre en février, Marsden devra peut-être le fermer pour de bon, a-t-elle déclaré aux médias locaux. Elle et plusieurs autres propriétaires de petites entreprises organisent une manifestation contre ce qu’ils considèrent comme un traitement injuste de la part du maire Eric Garcetti et du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

La situation n’est cependant pas unique en Californie. Partout aux États-Unis, les autorités ont décidé quelles formes de divertissement sont essentielles et lesquelles ne le sont pas.

Même chose à New York, où le public en studio est autorisé pour SNL mais Broadway et les restaurants souffrent. https://t.co/D1cl1Jbe5u – Joe Concha (@JoeConchaTV) 5 décembre 2020

Par exemple, l’émission humoristique Saturday Night Live a ramené un public en direct en octobre dans un mouvement non conforme aux directives sanitaires. Ils ont contourné les règles en compensant les gens pour avoir regardé l’émission, ce qui en fait techniquement des employés rémunérés.

Mais certaines productions plus importantes souffrent encore. À New York, Broadway reste fermé et ne devrait pas rouvrir avant au moins 2021. Le Metropolitan Opera a annoncé mercredi l’annulation de toute sa saison 2020-21 en raison de la pandémie, un signe inquiétant pour les arts de la scène.

