Un bar de Géorgie qui était sur le point de fermer pour toujours après avoir été obligé de rester fermé pendant une grande partie de l’année en raison du coronavirus a été sauvé après que les habitants se sont ralliés et ont réussi à collecter suffisamment d’argent pour le maintenir ouvert.

Mais dans une histoire moderne, It’s A Wonderful Life-like, le bar a été sauvé avec des milliers de personnes dans la communauté aidant à maintenir l’entreprise à flot.

Manuel’s Tavern à Atlanta a ouvert ses portes en 1956, mais c’est l’année de la pandémie qui l’a poussée au bord du gouffre.

Le propriétaire, Brian Maloof, 53 ans, se préparait à tirer les pintes de son bar pour une dernière fois lorsqu’un mécène de longue date, Angelo Fuster, a décidé de créer une page GoFundMe dans le but de collecter 75000 $.

La somme aurait été suffisante pour maintenir la barre encore un peu plus longtemps, au moins jusqu’au début de 2021.

Cependant, la facture du permis d’alcool et de l’assurance du bar arrivait à échéance et, avec pratiquement aucun argent en banque, le bar perdait en moyenne 25 000 $ par mois.

Mais incroyablement, grâce à la générosité de la communauté composée de quelque 2 900 donateurs, la campagne en ligne a permis d’amasser 178 000 $ en une semaine. Cela signifie que le site pourra survivre tout au long de 2021 et, espérons-le, bien au-delà.

Ce n’était pas seulement en ligne que les gens donnaient de l’argent, certains s’arrêtaient en personne pour remettre de l’argent et des chèques avec des lettres de soutien et des histoires sur les liens qu’ils ressentaient avec le bar.

L’une était un don en espèces placé dans une enveloppe adressée à George Bailey – le personnage principal du film de Noël classique de 1946 It’s a Wonderful Life.

Dans le film, un ange est envoyé du ciel pour aider un homme d’affaires désespérément frustré en lui montrant à quoi aurait ressemblé la vie s’il n’avait jamais existé.

Dans ce cas, Angelo Fuster pourrait être considéré comme l’ange avec Maloof un George Bailey de la vie réelle.

Fuster avait envisagé une vague de soutien rappelant le film de Noël.

«C’est écrasant», a déclaré Maloof à Saporta Report. «Je n’ai pas le vocabulaire pour exprimer correctement la gratitude que je ressens.

«Ce fut l’expérience la plus humiliante et la plus bouleversante de ma vie. Cela ne sera pas oublié, abusé ou tenu pour acquis », a-t-il écrit dans une lettre émouvante sur Facebook.

«J’ai toujours su que Manuel’s est plus qu’un bar, c’est un lieu de confort, de paix et de joie, un lieu d’humanité dans un monde de chaos. Manuel est plus que ma famille, c’est la conscience collective des gens qui la fréquentent. Mon travail a été de garder les portes ouvertes et de le guider vers l’avenir. Je faisais tout ce que je savais et j’échouais. Vous êtes tous intervenus et vous l’avez sauvé.

Maloof a signé la lettre «Brian Maloof aka George Bailey» avec le post-scriptum «C’est vraiment une vie merveilleuse».

Maloof dit qu’il a été submergé par l’énorme réponse avec 75000 $ amassés dans les premières heures alors que des milliers de membres de la communauté se sont rassemblés pour soutenir l’homme d’affaires.

Mais qu’y a-t-il de si spécial à propos de Manuel’s Tavern?

Son site Web le décrit comme un endroit où « à tout moment, un large échantillon de la culture américaine se frottant les coudes au bar, discutant de l’actualité du jour, faisant valoir les mérites d’une équipe sportive ou épousant l’idée de la siècle », peut être trouvée.

«Ici, un médecin, un plombier, un avocat, un électricien, un étudiant, un journaliste, un vendeur, un politicien ou un ouvrier du bâtiment peuvent se sentir à l’aise – acceptés pour qui ils sont, connus par leur nom ou ce qu’ils boivent. Ce sont des «habitués», le sang vital de la taverne. Manuel’s Tavern a une essence comme nulle part ailleurs à Atlanta.

«J’avais atteint un point où j’avais abandonné. Nous n’allions pas arriver à la fin de décembre. C’est à quel point c’était mauvais.

«Nous avons eu des mois de janvier et février phénoménaux, puis tout s’est mis en enfer», a déclaré Maloof.

«J’étais devenu très amer alors que tout déclinait. J’avais dans la tête solide que nous fermions.

Mais la communauté a répondu en masse avec plus de 75 000 $ amassés en 17 heures.

Cela signifie que la barre est garantie d’être ouverte jusqu’au ressort.

«Cela change la vie», a déclaré Maloof au Atlanta Journal Constitution. « En une semaine, je suis passé de la détermination de ce que je vais faire à la planification de l’avenir de Manuel. C’est un renversement complet de la pensée.

Maloof a également quelques conseils à donner aux autres restaurateurs et propriétaires de bar qui pourraient souffrir en ce moment.

-Je leur dirais de ne pas abandonner si facilement, dit Maloof, se rappelant comment il avait failli abandonner. «Soyez honnête avec votre personnel. Contactez vos clients. ‘

Maloof examine l’ensemble de la campagne de financement avec un certain degré de sentimentalité.

«Techniquement, je possède peut-être Manuel, mais ce n’est pas vraiment le mien. Il appartient à tous ceux qui viennent ici. Ce sont eux qui font de Manuel, Manuel. C’est la conscience collective de tous ceux qui viennent ici.

‘Je veux remercier [the donors] du fond de mon cœur. C’est humiliant. Je vais faire tout ce que je peux pour garder leur bar ouvert.