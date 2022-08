Le propriétaire divise l’opinion avec l’allée Union Jack alors que certains louent le « patriote », mais d’autres disent que cela « fera tomber 20 000 £ de la maison »

UN PROPRIÉTAIRE a divisé les opinions avec son audacieuse allée Union Jack, que certaines personnes ont qualifiée de “patriotique” – mais d’autres ont affirmé qu’elle dévaluerait la maison de 20 000 £

Le propriétaire avait déjà fait éclabousser le dessin du drapeau britannique sur la fenêtre et la boîte aux lettres de sa porte d’entrée, mais a décidé d’aller plus loin en ouvrant toute sa cour avant avec des briques rouges, blanches et bleues.

L’allée Union Jack a été qualifiée de “cool” par certains mais “gênante” par d’autres 1 crédit

Un constructeur a partagé une vidéo du travail sur TikTok – qui a rapidement accumulé un million de vues, 40 000 likes – et de nombreux commentaires.

Des briques de pavage colorées ont été posées pour créer le drapeau, la bande centrale agissant comme un chemin menant à la porte d’entrée.

Le design fait certainement ressortir la maison – mais tout le monde n’est pas fan.

Certains utilisateurs de TikTok se sont moqués de la refonte accrocheuse, certains suggérant même que cela dévaluerait la maison – et les propriétés voisines.

L’un d’eux a déclaré : “C’est 20 000 de moins que la valeur de la maison.

“Bonne chance pour vendre ça.”

Un autre a accepté, en disant: “Une façon de faire baisser les prix de l’immobilier dans la rue, je suppose.”

Plusieurs téléspectateurs ont déclaré qu’ils seraient “furieux” s’ils étaient les voisins du propriétaire, dont James Anders, qui a déclaré: “Je les traînerais en justice pour avoir dévalué ma propriété si j’habitais à côté.”

D’un autre côté, il y avait des gens qui ont apprécié la rénovation – certains disant que cela montrait la fierté du propriétaire en Grande-Bretagne.

Un TikToker de soutien a déclaré: “Très patriotique. Nous sommes britanniques, donc il n’y a pas de quoi avoir honte. J’adore.”

Les partisans de l’aménagement paysager ne savaient pas pourquoi il y avait même un débat.

Un utilisateur a déclaré: “Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si pressés. Pourquoi la fierté nationale est-elle un problème?”

Un autre a commenté: “Pourquoi avoir une allée Union Jack dérange-t-il les gens? Vous avez tous vraiment besoin de grandir.”

D’autres semblaient plus préoccupés par la symétrie du design.

Une personne a demandé: “Pourquoi ne le feriez-vous pas au carré à droite et auriez-vous un caillou ou quelque chose au lieu d’avoir une ligne rouge géante qui gâche tout?”

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur frustration que “c’est tellement inégal” et que cela les a envoyés dans “l’overdrive OCD”.

Certains ont qualifié le lecteur de “cool” tandis que d’autres l’ont qualifié de “gênant” et les paysagistes qui l’ont créé ont été contactés pour commentaires.

Tony Skinner & Sons Design & Build a publié la vidéo hier.

Leur entreprise dit qu’elle propose une “large gamme de styles et de couleurs”, ce qu’ils ont certainement prouvé avec ce design.

Ce n’est pas la première fois que le drapeau britannique suscite la polémique.

Un chauffeur de taxi patriotique était furieux après avoir reçu l’ordre de retirer un Union Jack de son taxi.

Et un vétéran de la guerre du Golfe a reçu l’ordre de retirer un drapeau Union Jack de son propre jardin.

La construction a été réalisée par Tony Skinner & Sons Design & Build 1 crédit