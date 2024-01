Le propriétaire des Utah Jazz, Ryan Smith, soumet une offre pour une équipe de la LNH dans l’Utah

Depuis environ un an maintenant, Smith Entertainment Group et la Ligue nationale de hockey flirtent publiquement l’un avec l’autre – avec le propriétaire des Utah Jazz, Ryan Smith, déclarant son désir de jouer au hockey dans l’Utah, et le commissaire de la LNH, Gary Bettman. reconnaissant l’intérêt.

Mercredi, Smith a officiellement proposé.

SEG a officiellement demandé à la LNH de « lancer un processus d’expansion » qui amènerait une autre franchise de hockey en Utah. Cette proposition comprend des projets de construction d’une nouvelle arène dans l’Utah.

Le groupe Smith a eu des conversations avec les dirigeants de la LNH au cours des derniers mois, ce qui a récemment accéléré le processus. Pourtant, il n’est pas clair si ou quand la LNH choisirait de venir dans l’Utah – la décision d’élargir ou non la ligue est finalement prise par les 32 propriétaires de la LNH. L’annonce publique de SEG mercredi montre cependant que le groupe est confiant dans la capacité de constituer une équipe.

Le groupe affirme notamment qu’il serait immédiatement en mesure d’accueillir une équipe de la LNH à Salt Lake City, en utilisant le Delta Center avant de construire une nouvelle arène qui serait « conçue pour le hockey professionnel et olympique ».

“SEG envisage un avenir proche où la LNH prospérera dans l’Utah, et nous sommes concentrés à 100% sur la réalisation de cela le plus rapidement possible”, a déclaré Smith dans un communiqué. « Nous sommes passionnés par le sport et le divertissement dans l’État et nous nous engageons à offrir des expériences sportives et de divertissement haut de gamme aux habitants de l’Utah et aux visiteurs du monde entier. Nous sommes prêts à accueillir la LNH et sommes convaincus que le temps et l’attention consacrés par toutes les parties apporteront de manière permanente l’une des ligues les plus excitantes et dynamiques au monde à notre communauté.

La LNH a répondu avec sa propre déclaration de soutien plus tard mercredi matin.

« La LNH apprécie l’intérêt exprimé par Smith Entertainment Group pour amener le hockey de la LNH en Utah. Au cours des conversations au cours des deux dernières années, nous avons été impressionnés par l’engagement de Ryan et Ashley Smith envers leur communauté ainsi que par leur passion et leur vision de l’Utah, non seulement en tant que marché du hockey, mais aussi en tant que destination sportive et de divertissement de premier plan. L’Utah est un marché prometteur et nous sommes impatients de poursuivre nos discussions.

Dans sa candidature pour l’équipe, le groupe Smith vante l’histoire olympique de l’Utah et son futur statut probable d’hôte des Jeux olympiques de 2034 comme raisons principales pour amener le hockey professionnel dans la région. L’économie relativement forte de l’Utah, sa population jeune et sa réputation auprès des passionnés de sport sont également considérées comme des points attractifs.

(Leah Hogsten | The Salt Lake Tribune) Des équipes de hockey de jeunes s’entraînent sur la glace de l’Anneau olympique de l’Utah, le 16 novembre 2021.

“Avec la candidature olympique en cours, notre réputation de longue date comme l’une des plus grandes capitales mondiales des sports d’hiver, et avec le leadership éprouvé de Ryan et Ashley Smith et de SEG dans notre communauté, je suis extrêmement optimiste quant à l’avenir de l’Utah. “, a déclaré le gouverneur Spencer Cox dans le communiqué.

Les responsables de SEG se disent ouverts soit à une franchise d’expansion, soit à un point d’atterrissage pour une franchise délocalisée. Les Coyotes de l’Arizona ont récemment eu du mal à trouver une arène pour jouer, organisant actuellement leurs matchs à domicile au Mullett Arena de 5 000 places sur le campus de l’Arizona State University. Mais Bettman, selon les rapports, s’est concentré sur le maintien des Coyotes dans la région de Phoenix.

Pendant ce temps, une arène potentielle pour une équipe d’expansion basée à Atlanta progresse « à toute vitesse avec la conception avançant rapidement et les entretiens avec les constructeurs en cours », selon Kevin Weekes d’ESPN. Autres villes d’expansion potentielles mentionnées par Bettman inclure la ville de Québec et Houston.

La première déclaration publique de l’intérêt de Smith pour la LNH est survenue en 2021, lorsque la chaîne canadienne SportsNet a rapporté que Smith avait été un soumissionnaire intéressé par la vente des Penguins de Pittsburgh. Ce n’est qu’en mars dernier que Smith a dîné avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman, à la suite d’une réunion du conseil des gouverneurs de la NBA à New York.

Après que cette réunion ait été rapportée, Smith a publiquement exprimé son désir d’amener une équipe de hockey dans l’Utah. En avril, Smith a déclaré que la poursuite d’une équipe locale de la LNH était «en mouvement.» En juin, il a participé au podcast de hockey 32 Thoughts de SportsNet pour promouvoir l’idée d’une expansion de la ligue ou d’un déménagement dans l’Utah.

“Le hockey”, a alors déclaré Smith, “hypnotise vraiment beaucoup de gens en ce moment.” Et il estime que « nous voyons simplement le hockey s’intégrer parfaitement, nous pensons que le marché va être aussi réceptif que ce que vous avez vu à Seattle ou à Las Vegas ».

Mais dans quel bâtiment ? Le Maverik Center de West Valley City n’a jamais été sérieusement envisagé. Le Delta Center a été principalement conçu autour du basket-ball, sa capacité étant réduite à environ 14 000 personnes dans une configuration de hockey. Les lignes de visibilité et l’éclairage y sont inférieurs à la LNH.

(Rick Egan | The Salt Lake Tribune) Les partisans des Kings de Los Angeles célèbrent la victoire 4-3 des Kings en prolongation contre les Sharks de San Jose au Delta Center, le jeudi 5 octobre 2023.

“C’est faisable et c’est une expérience incroyable”, a déclaré Smith sur le podcast. “Mais il y a certainement, en tant que personne venant de l’espace d’expérience, une meilleure expérience.”

L’année dernière, les responsables du Smith Entertainment Group ont demandé la possibilité d’installer une arène à The Point, l’aménagement du terrain remplaçant l’ancienne prison d’État de l’Utah, à la pointe de la zone montagneuse de Draper.

« La question essentielle de ce groupe était : « Est-ce une possibilité, cela pourrait-il fonctionner ici ? » », a déclaré le coprésident de Point, Lowry Snow, lors d’une réunion avec le comité de rédaction de The Tribune en décembre. “Nous avons dit qu’il y avait un processus que tout le monde devait suivre pour développer ou proposer un développement sur cette pièce”, a déclaré Snow. “Si vous pensez qu’il s’agit d’un projet que vous aimeriez que The Point considère… vous pouvez poursuivre ce processus.”

Une telle nouvelle arène coûterait des centaines de millions de dollars. On ne sait pas exactement comment une telle arène serait financée, ni si les contribuables seraient invités à soutenir cet effort.

Pendant ce temps, Salt Lake City s’est efforcée d’accueillir toute nouvelle arène. Environ 80 fonctionnaires et cadres de Salt Lake City, du comté de Salt Lake et du Smith Entertainment Group se sont rendus à Milwaukee en septembre, visitant le site du développement du « Deer District » de cette ville autour de sa nouvelle arène, le Fiserv Forum.

Les responsables de la candidature olympique de Salt Lake City prévoient de profiter de la nouvelle arène de Smith, si elle se concrétise.

« Alors que les Jeux olympiques reviendront presque certainement en Utah, une nouvelle arène ultramoderne et spécifique au hockey contribuerait énormément à notre capacité à accueillir des Jeux de classe mondiale, y compris les médailles d’or féminines et masculines. matchs de hockey. Et amener le hockey professionnel en Utah contribuera à consolider la place de l’Utah en tant que destination de choix pour les sports d’hiver. Le comité des Jeux de Salt Lake City-Utah est ravi de travailler avec SEG sur les Jeux olympiques et sur ce que cela signifiera pour le sport et le divertissement dans l’Utah à long terme.

SEG possède l’Utah Jazz, le Delta Center et a réalisé des investissements minoritaires dans Real Salt Lake et les Utah Royals.