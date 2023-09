Le propriétaire des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II, confiant de jouer en Irlande | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir disputé un match préparatoire à Croke Park en 1997, le propriétaire des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II, admet qu’il adorerait retourner en Irlande pour un autre match à un moment donné.

Après avoir disputé un match préparatoire à Croke Park en 1997, le propriétaire des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II, admet qu’il adorerait retourner en Irlande pour un autre match à un moment donné.

Les Steelers de Pittsburgh sont en route pour l’Irlande. Si ce n’est pas maintenant, alors dans peu de temps.

À bien des égards, ils sont déjà là, amplifiant cet été leurs racines irlandaises profondément enracinées en obtenant le droit d’élever leur marque sur l’île d’Émeraude dans le cadre du « Programme des marchés mondiaux » de la NFL.

Les Steelers restent la seule équipe à avoir disputé un match en Irlande après avoir rencontré les Bears de Chicago lors d’un match préparatoire à Croke Park en 1997.

Leur présence dans le pays a résisté à l’épreuve du temps avec une certaine facilité, comme en témoigne récemment la soirée inaugurale à Croke Park pour leur affrontement du 19 novembre avec les Browns de Cleveland, à guichets fermés en une journée.

Que ce ne soit que le début.

Neil Reynolds et Phoebe Schecter de Sky Sports NFL reçoivent des maillots des Steelers de Daniel Rooney

« Les Rooney ont émigré d’Irlande dans les années 1800, il y a donc une longue histoire et un lien », raconte le propriétaire Art Rooney II. Sports aériens.

« Mes grands-parents sont arrivés du côté de ma mère dans les années 1920, donc beaucoup de membres de ma famille sont encore en Irlande, nous y retournons et leur rendons visite de temps en temps.

« Bien sûr, mon père (Dan Rooney) a fini par être ambassadeur en Irlande, donc il y a beaucoup de bonnes relations là-bas.

« Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité d’avoir une plus grande présence en Irlande et j’ai l’impression que nous avons un groupe de fans là-bas avec des parents et des amis au fil des ans, nous sommes donc très excités à ce sujet.

Les Steelers de Pittsburgh ont fait un retour bienvenu à Croke Park. Sur la photo, Daniel Rooney, directeur du développement commercial et de la stratégie des Steelers.

« Nous voulons absolument rejouer un match là-bas très bientôt, que ce soit un match préparatoire ou un match de saison régulière, nous n’avons pas encore été en mesure de préciser cela, mais nous y arriverons et ce sera excitant. »

L’ancien plaqueur offensif des Steelers, double champion du Super Bowl, Max Starks, estime que la croissance accélérée de la ligue sur la scène internationale ouvrira la voie à un éventuel retour en Irlande.

En ce qui concerne l’intérêt, la Classique annuelle de football universitaire Aer Lingus, célébrant le coup d’envoi lors de la semaine zéro de la saison universitaire, constitue une preuve irréfutable que le football est plus demandé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Starks, double champion du Super Bowl, pense que son ancienne équipe, Pittsburgh, pourrait rejouer en Irlande à l’avenir. Max Starks, double champion du Super Bowl, pense que son ancienne équipe, Pittsburgh, pourrait rejouer en Irlande à l’avenir.

« J’adore cette opportunité, parce que vous pensez aux Steelers, historiquement, nous avons déjà joué dans quatre pays », a déclaré Starks. Sports aériens. « Nous avons déjà joué au Japon, à Mexico et à Dublin.

« Quand on regarde la croissance internationale de ce sport, je pense que le fait que la famille Rooney ait des liens familiaux en Irlande est un point important.

« Ils ont organisé un sommet d’affaires là-bas, le programme des marchés mondiaux de la NFL a fait des efforts pour aller à l’étranger et faire plus. C’est un projet énorme, mais la famille Steelers a cette motivation, évidemment avec le regretté Dan Rooney qui est ambassadeur à l’étranger en Irlande. sous l’administration Obama, il existe donc de nombreux liens profonds.

« Ce serait incroyable. Pouvoir aller en Allemagne maintenant et disputer plusieurs matchs à Londres, notamment contre Jacksonville, il n’est donc pas exagéré de penser que vous pouvez également vous rendre en Irlande.

« Nous savons quel est ce soutien. Je pense que c’est quelque chose qui peut arriver dans le futur. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Steelers de Pittsburgh lors de la première semaine de la saison NFL Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Steelers de Pittsburgh lors de la première semaine de la saison NFL

Dans un monde idéal, les Steelers envisageraient de faire leur éventuel retour aux Pays-Bas en tant que champions du Super Bowl.

Pittsburgh a passé plus d’une décennie sans se rendre à la finale phare de la NFL.

« Ce serait génial, cela fait trop longtemps pour nous, nous voulons y retourner et en gagner un autre », a ajouté Rooney.

« Nous sommes ravis que Mike (Tomlin) soit notre entraîneur, il fait un excellent travail année après année et les joueurs adorent jouer pour lui. Ce serait formidable d’y revenir et d’en gagner un. »