Le propriétaire des Las Vegas Raiders, Mark Davis, a pris la responsabilité de un tweet « JE PEUX RESPIRER 4-20-21 » envoyé mardi par le compte Twitter officiel de l’équipe qui a suscité des réactions négatives considérables sur les réseaux sociaux.

Le tweet a été publié alors que les ligues sportives, les équipes et les athlètes réagissaient à la nouvelle qu’un jury avait déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable de tous les chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd en mai dernier. Ce verdict est venu en partie grâce à un univers sportif qui s’est uni pour se battre pour cela. La mort de Floyd a déclenché des manifestations pour la justice sociale et des appels à la réforme de la police. De nombreux athlètes ont pris part à ces manifestations.

Le tweet était l’idée de Davis, selon L’athlétique et Revue-Journal de Las Vegas.

Davis a déclaré à The Athletic qu’il était responsable du libellé du tweet et a déclaré qu’il était inspiré par la réaction du frère de George Floyd, Philonise, au verdict de culpabilité de Chauvin.

« Aujourd’hui, nous pouvons à nouveau respirer », a déclaré mardi Philonise Floyd.

« Si j’ai offensé la famille, alors je suis profondément, profondément déçu », a déclaré Davis, par The Athletic.

Davis a également déclaré à The Athletic que le tweet, qui était épinglé en haut de la page Twitter des Raiders, ne serait pas supprimé.

« Je pourrais le dé-épingler et le laisser suivre son cours. Il est déjà là-bas », a déclaré Davis à propos du tweet. « Ce ne sont pas des excuses. Je ne suis pas gêné par ce que j’ai dit, mais j’ai appris quelque chose maintenant. »

Davis a déclaré qu’il ne savait pas non plus que l’expression «je peux respirer» a été utilisée par les partisans de la police à New York après la mort d’Eric Garner en 2014 et qu’il n’aurait pas utilisé cette phrase s’il connaissait l’histoire.

«C’est une situation difficile», a-t-il déclaré. «Je me sens mal que cela ait été pris d’une manière qui n’était pas censée être faite. Cela ne peut être que de ma faute si je ne l’ai pas expliqué.

Contribuant: The Associated Press.