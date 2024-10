Le propriétaire des Oilers, Katz, baisse le prix de son manoir historique de Beverly Hills à 137,5 millions de dollars

Photo par Atwater Village Newbie (CC BY 2.0)

Le manoir historique de Beverly Hills serait sur le marché depuis près de deux ans et est actuellement coté à 137,5 millions de dollars.

Mais le magnat de la pharmacie surveille sans doute aussi de près la vente de son western historique Maison de Los Angeles, Le Manoir une somptueuse maison de 56 500 pieds carrés construite pour la première fois par la royauté de Holywood et qui est sur le marché depuis près de deux ans, selon la liste sur Zillow .

Alors que la saison de la LNH commence, le propriétaire des Oilers d’Edmonton, Daryl Katz, surveille sans aucun doute avec attention si Connor McDavid et sa compagnie peuvent remporter la Coupe Stanley cette saison.

INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES

Profitez des dernières nouvelles locales, nationales et internationales.

ABONNEZ-VOUS POUR PLUS D’ARTICLES

Profitez des dernières nouvelles locales, nationales et internationales.

À l’extérieur, il y a une piscine creusée chauffée, plusieurs coins salons extérieurs et des jardins savamment aménagés. surplombant Beverly Hills en contrebas .

L’intérieur – dit-on plus grand que la Maison Blanche et le Taj Mahal – dispose de 14 chambres, 27 salles de bains, plusieurs bars, un salon de beauté, une salle de sport entièrement équipée, une cave à vin, une bibliothèque, une salle de billard, une piscine intérieure, un sauna et un bowling à deux pistes.

Katz a payé environ 120 millions de dollars pour la maison en juillet 2019, donc sa valeur nette estimée par Forbes à 5 milliards de dollars – ce qui en fait la 690e personne la plus riche du monde au 7 octobre – ne devrait pas trop souffrir de la réduction de 17,5 millions de dollars.

En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc.

Jusqu’en 1983, le terrain comprenait un manoir appartenant au crooner Bing Crosby et à sa famille. Les Spelling ont démoli cette structure pour faire place à leur manoir moderne, dont la construction a pris environ cinq ans et a coûté environ 21 millions de dollars.

Le site est considéré comme important à La La Land en raison du couple qui l’a construit : le regretté magnat de la télévision Aaron Spelling et sa femme Candy.

Un voisin que les acheteurs potentiels n’auront pas à craindre de croiser dans un avenir proche est Sean Diddy Combs, propriétaire d’un manoir de 10 chambres qui a été perquisitionné par la sécurité intérieure des États-Unis plus tôt cette année en lien avec des allégations d’implication sexuelle du magnat du rap. trafic.

Quant aux voisins, vous pourriez croiser Jay Z et Beyoncé amenant leur fille Blue et leurs jumeaux Rumi et Sir à la garderie, ou peut-être passer par Leonardo DiCaprio ou Jennifer Aniston sur Wilshire Boulevard.

Pourquoi Tessa Virtue et Morgan Rielly auraient reçu l’ordre d’arrêter de repeindre leur maison de Toronto

Le lot, qui comprend un projet de manoir inachevé, a été remis sur le marché en juillet 2022 pour une demande de 38,5 millions de dollars et est tombé à 35 millions de dollars en octobre.

Le Manoir était de retour sur le marché sept ans plus tard, en 2018, avec un prix demandé de 175 millions de dollars. Il a été radié de la cote et remis sur le marché en mai 2019 pour 160 millions de dollars. Katz l’a récupéré peu de temps après.

Après la mort d’Aaron en 2006, Candy a continué à y vivre avant de décider de vendre en septembre 2010, pour demander 150 millions de dollars. Il a été vendu à Petra Ecclestone, fille de Bernie et héritière de la Formule 1, pour 85 millions de dollars et une monnaie en juillet 2011.

C’est Tori, la fille aînée des Spelling et l’une des stars de Beverly Hills 90210 produit par son père, qui l’a surnommé The Manor.

Contenu de l’article

Bien sûr, la plus grande réussite de Katz sur le marché immobilier d’élite a été son acquisition en 2017 d’un manoir moderne de Malibu appartenant au méga agent immobilier Kurt Rappaport. À l’époque, la vente de 120 millions de dollars – 85 millions de dollars pour la maison et 35 millions de dollars pour les œuvres d’art et le mobilier – a fixé le seuil. record de la plus grande transaction immobilière résidentielle de l’histoire de Los Angeles.

Surnommée Meridian Mansion De Fredoc, la demeure de 22 000 pieds carrés sur près de six acres surplombant l’océan Pacifique comprend six chambres, sept salles de bains et une immense piscine à débordement. Selon TMZla maison a été utilisée dans le film Nocturnal Animals de 2016 avec Jake Gyllenhaal.

Même si les allées et venues de la classe milliardaire sont impossibles à concevoir, même pour l’individu moyen le plus riche, on suppose que Katz passe une grande partie de son temps dans son appartement. domaine de plusieurs millions de dollars dans sa ville natale.

Bien qu’elle ne soit pas aussi opulente et époustouflante que ses résidences de Los Angeles, la propriété surplombe la vallée de la rivière à travers des baies vitrées, dispose d’une piscine à débordement, d’une patinoire extérieure arborant le logo des Oilers et est considérée comme l’une des plus luxueuses. résidences privées de la ville.

Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à notre newsletter quotidienne, Publié, ici.