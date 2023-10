Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, espère construire un casino adjacent au Citi Field

NEW YORK : Le propriétaire des Mets, Steve Cohen, espère construire un casino à côté du Citi Field afin d’attirer les gens dans la zone proche du stade de baseball.

Cohen, qui a acheté les Mets avant la saison 2021, espère créer des attractions à proximité du stade du Queens à la manière des autres équipes.

« Il ne se passe rien. La seule chose que vous pouvez faire à Citi Field est de changer votre enjoliveur ou peut-être de récupérer un convertisseur catalytique », a-t-il déclaré mercredi lors de la séance de clôture de la conférence Invest in Sports de Sportico. « La façon dont je le décrirais, c’est 50 acres de ciment. »

L’État de New York a autorisé cette année trois licences de casino pour New York, Long Island et Westchester, et de nombreux groupes ont discuté de propositions.

En outre, le maire de la ville de New York, Eric Adams, a annoncé en novembre dernier son intention de construire un stade adjacent au Citi Field pour l’équipe new-yorkaise de la Major League Soccer, propriété de la société mère du club anglais de Manchester City.

« Les fans veulent quelque chose à faire avant et après le match », a déclaré Cohen.

Cohen réfléchit également à des changements au sein de Citi Field.

« Nous avons investi dans des stades de baseball et essayé de créer une expérience pour les fans qui enthousiasme les gens. J’ai des tonnes d’idées que je veux mettre en œuvre », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas dépenser une somme d’argent illimitée, vous devez donc établir un budget. Et aussi, faire face au sous-investissement auquel j’ai dû faire face en arrivant. J’appelle cela le gouffre financier.

Cohen a acheté l’équipe aux familles Wilpon et Katz dans le cadre d’une transaction évaluée à 2,4 milliards de dollars.

« J’avais l’impression que c’était comme un joyau non poli et si je pouvais retourner cet idiot, ce serait vraiment cool », a-t-il déclaré.

Approché par les journalistes après sa séance, Cohen a refusé de discuter de la démission surprise de Billy Eppler en tant que directeur général la semaine dernière.

New York a terminé quatrième de la NL East avec un bilan de 75-87, 29 matchs derrière Atlanta, premier. Les Mets ont licencié leur manager Buck Showalter le dernier jour de la saison et ont embauché David Stearns le lendemain en tant que président des opérations baseball. Trois jours plus tard, Eppler a annoncé sa démission après moins de deux ans en tant que directeur général.

New York a établi un record de masse salariale dans les ligues majeures cette année avec un chiffre qui devrait atteindre 346 millions de dollars et est en passe d’imposer une taxe de luxe de 102 millions de dollars, soit plus du double du précédent sommet de 43,6 millions de dollars atteint par les Dodgers de Los Angeles en 2015.

Hors de compétition, l’équipe a échangé Max Scherzer et Justin Verlander au cours de l’été dans le cadre d’une vente de vétérans contre des prospects. New York a accepté de payer 62,1 millions de dollars l’année prochaine pour couvrir une grande partie du salaire de 2024 dû aux deux lanceurs.

«C’était une décision difficile. En fait, ce n’était pas le cas », a-t-il déclaré. «C’était une décision claire. J’ai été patient. J’attendais que l’équipe fasse preuve d’une certaine régularité. Nous gagnions trois ou quatre de suite, puis nous en perdions trois, quatre de suite. Nous n’avons jamais vraiment réussi à le faire. Je pense qu’à ce moment-là, nos chances d’accéder aux séries éliminatoires étaient d’environ 15 %.

Cohen a également déclaré qu’il interviewait des candidats pour devenir PDG de l’équipe.

« D’habitude, j’aime tout le monde du premier coup », a-t-il déclaré. « C’est la deuxième fois que je commence vraiment à les détester. »

Il a aimé devenir propriétaire d’une équipe.

« Vous êtes un gestionnaire de hedge funds. Cela ne signifie pas grand-chose pour les gens », a-t-il déclaré. « Mais si vous êtes propriétaire d’une équipe sportive, seuls les gens s’en soucient. Cela a donc été transformateur pour moi et ma famille.

Cohen envisagerait d’acheter une autre équipe, mais pas encore.

« Peut-être plus tard, mais je dois bien faire les choses, et je ne l’ai pas encore fait », a-t-il déclaré.

