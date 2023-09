Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, encourage Taylor Swift à abandonner Travis Kelce

La NBA semble vouloir profiter de toute l’attention que Taylor Swift reçoit de la NFL.

Une relation entre la pop star, 12 fois lauréate d’un Grammy Award, et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, a attiré de nombreux « Swifties » vers le football. Mais l’une des personnalités les plus marquantes de la NBA aimerait voir ce changement. Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a déclaré jeudi lors de l’émission « First Take » d’ESPN que Swift devrait abandonner Kelce au profit de l’un de ses joueurs.

« Taylor, si tu écoutes, désolé Travis, romps avec lui », dit Cuban avec un sourire narquois. « J’ai un groupe de beaux célibataires qui jouent pour les Dallas Mavericks. Je t’ai eu. »

Mark Cuban, au centre, a plaisanté vendredi en disant que Taylor Swift (à gauche) devrait se débarrasser de son petit ami Travis Kelce (à droite) et sortir avec l’un de ses joueurs des Dallas Mavericks.

Le message de Cuban a laissé Stephen A. Smith d’ESPN lever les yeux au ciel et marmonner : « Oh mon Seigneur. »

Il n’a pas fallu longtemps à Kelce pour voir les commentaires de Cuban sur X (anciennement Twitter). Mais le huit fois Pro Bowler a joué le jeu plutôt que de prendre quoi que ce soit trop personnellement. L’ailier rapproché de 6 pieds 5 pouces a répondu au récit « First Take » en disant que Cubain devrait le signer pour un Contrat NBA de 10 jours. Cubain était tout sourire dans sa réponse à Kelce.

L’appel de Cuba à Swift intervient alors que la popularité de la NFL monte en flèche.

Swift a assisté à la victoire de Kansas City lors de la troisième semaine contre les Bears de Chicago, assis dans une loge de luxe à côté de la mère de Travis, Donna. Sa présence au match a été soulignée à plusieurs reprises lors de l’émission FOX et a attiré des millions de téléspectateurs vers une victoire par ailleurs ennuyeuse des Chiefs 41-10. Le match Chiefs-Bears a été le concours NFL le mieux noté de la semaine sur tous les réseaux avec 24,3 millions de téléspectateurs.

Il s’agissait également du jeu le mieux noté pour les femmes dans trois groupes démographiques d’âge différents, selon Fox Sports. Et cela survient alors que les ventes de maillots de Kelce ont grimpé de près de 400 pour cent.

Kelce a capté sept passes pour 69 verges et un touché sous les yeux de Swift. Le professionnel de 11e année a déclaré cette semaine sur le podcast « New Heights » qu’il anime avec son frère, Jason, qu’il avait « bien sûr » apprécié le week-end dernier, mais qu’à l’avenir, il voulait garder sa relation privée.

« Ce qui est réel, c’est que c’est ma vie personnelle », a déclaré Kelce sur le podcast. « Je veux respecter nos deux vies. Elle n’est pas autant dans les médias que je fais cette émission chaque semaine et je m’amuse pendant la saison de la NFL en faisant des émissions d’autres gars comme la [Pat] McAfee Show et toute autre émission à laquelle je participe à partir de maintenant.

« Tout va de l’avant, je pense que parler de sport et dire ‘d’accord maintenant’ devra être quelque chose que je garderai. »

Kelce et Swift étaient vu quitter le match de la semaine dernière, et plusieurs rapports indiquent que le chanteur « Anti-Hero » sera présent au concours de la semaine 4 des Chiefs contre les Jets de New York. Les Chiefs et les Jets joueront dimanche à 20 h 20 HE dans le cadre d’un match de football du dimanche soir aux heures de grande écoute.