Le propriétaire des Los Angeles Angels, Arte Moreno, envisage de vendre l’équipe

Le directeur général Billy Eppler et le propriétaire Artie Morena regardent Joe Madden parler aux médias lors d’une conférence de presse où il a été présenté aujourd’hui comme le nouveau directeur des Los Angeles Angels lors d’une conférence de presse au Angel Stadium d’Anaheim le 24 octobre 2019 à Anaheim, Californie.

Le propriétaire des Los Angeles Angels, Arte Moreno, étudie une éventuelle vente de l’équipe et d’autres options stratégiques, a annoncé l’équipe mardi.

“Ce fut un grand honneur et un privilège de posséder les Angels pendant 20 saisons”, a déclaré Moreno dans un communiqué. “Bien que cette décision difficile était entièrement notre choix et méritait beaucoup de réflexion, ma famille et moi sommes finalement arrivés à la conclusion que le moment est venu.”

Les Angels sont évalués à 2,2 milliards de dollars, selon Forbes. L’équipe est sous .500 pour la saison malgré la performance exceptionnelle du lanceur et frappeur désigné Shohei Ohtani.

Moreno, qui a acheté les Angels en 2003 pour 180 millions de dollars, a fait la majeure partie de son argent avec sa société Outdoor Systems, qui a été achetée par Infinity Broadcasting en 1999 pour 8,7 milliards de dollars.

Les Angels ont été impliqués dans un scandale politique dans la ville d’Anaheim, où Disneyland est également basé. Le FBI a déclaré dans un dossier judiciaire que Harry Sidhu, le maire d’Anaheim qui a depuis démissionné, aurait partagé des informations confidentielles avec des représentants des Angels sur la vente prévue par la ville du stade Angel en échange d’un don pour sa campagne de réélection, selon le Los Angeles Times.

La question fait partie d’un scandale plus vaste à Anaheim, selon le LA Times. L’ancien chef de la chambre de commerce de la ville a été accusé d’avoir menti à un prêteur hypothécaire, et le FBI a décrit un petit groupe de fonctionnaires, de consultants et de chefs d’entreprise qui cherchaient à exercer une influence sur le gouvernement d’Anaheim.