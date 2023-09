Le propriétaire des Jets, Woody Johnson, soutient la campagne Trump 2024

Jusqu’à présent, bon nombre des plus grands noms de la collecte de fonds républicaine, comme le PDG de Blackstone, Steve Schwarzman, le magnat de l’acier Andy Sabin et le titan de l’immobilier Stephen Ross, sont réticents à « monter dans le train » avec Trump. Plusieurs d’entre eux ont déclaré en privé et publiquement qu’ils étaient déçus par l’ancien président après la fin de son premier mandat avec l’attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Au-delà de la sensibilisation auprès des autres donateurs, Johnson a également indiqué qu’il prévoyait d’aider à organiser et à organiser des collectes de fonds pour Trump alors que la saison primaire s’accélère l’année prochaine, lorsque le caucus crucial et les élections primaires commenceront, a expliqué une personne proche du propriétaire des Jets.

Non seulement Johnson soutient Trump lui-même, mais il fait également quelque chose d’encore plus important : faire pression sur les membres du club officieux des milliardaires républicains pour qu’ils reviennent dans le giron de Trump, ont déclaré plusieurs alliés de Johnson qui ont obtenu l’anonymat afin de relayer des conversations privées.

Woody Johnson, milliardaire et propriétaire des New York Jets, fait partie d’un très petit groupe au sein du cercle restreint de l’ancien président Donald Trump : de riches partisans prêts à investir leur propre capital personnel pour convaincre les mégadonateurs républicains de faire un don à la campagne présidentielle de Trump.

Jusqu’à présent, ont-ils déclaré, aucune des controverses de Trump, ni les 91 accusations criminelles auxquelles il fait face devant les tribunaux d’État et fédéraux, ni sa fausse insistance persistante sur sa victoire aux élections de 2020, ni même l’émeute au Capitole qui a entraîné plus de 370 peines de prison à ce jour, a érodé le soutien de Johnson à Trump.

Au contraire, Johnson est resté personnellement proche de Trump tout au long de sa présidence. Depuis avril, des amis de Johnson affirment qu’il a participé à des réunions et assisté à de petits dîners privés avec l’ancien président à Mar-a-Lago, le club privé de Trump en Floride.

En mai, lors d’une assemblée publique de CNN dans le New Hampshire, l’ancien président a publiquement remercié un homme qu’il appelait « Woody » et fait un geste lancer un ballon de football. À l’époque, on ne savait pas exactement ce que Trump voulait dire.

Il s’agissait de Johnson, a déclaré plus tard à CNBC une personne ayant une connaissance directe, ajoutant que l’équipe de Trump avait donné au propriétaire des Jets et à ses assistants des billets spéciaux pour l’événement.

Les proches de Johnson pensent que si Trump était élu président en 2024, le milliardaire accepterait un poste dans une deuxième administration Trump, en grande partie grâce à combien il a apprécié ses années en tant qu’ambassadeur.

Un porte-parole de Johnson a refusé de commenter. Un représentant des Jets et un porte-parole de la campagne Trump n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Héritier de la fortune pharmaceutique Johnson & Johnson avec une valeur nette estimée à un peu plus d’un peu plus 3 milliards de dollarsJohnson a déjà fait un don 1 million de dollars au super PAC pro-Trump, Make America Great Again Inc., en avril de cette année.

Cette contribution a fait de Johnson l’un des sept donateurs qui ont donné 1 million de dollars ou plus au PAC au cours du premier semestre de cette année, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Mais même si très peu des donateurs les plus riches de Trump de 2016 et 2020 ont fait un don à sa campagne actuelle, ce n’est pas parce queils ont également déboursé des millions pour aider ses principaux adversaires.