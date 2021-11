Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, Q&A : le début de son équipe, Dirk Nowitzki, Jason Kidd, de nouveaux ballons NBA et bien plus encore | Nouvelles de la NBA

Mark Cuban ne se sent plus confiné à communiquer simplement via ses réseaux sociaux et ses comptes de messagerie.

Tout comme il l’a fait avant que la pandémie n’affecte les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, le propriétaire franc des Dallas Mavericks a tenu le tribunal avec une poignée de journalistes alors qu’il était assis sur un siège avant le match de dimanche au cours duquel les Mavs sont tombés aux mains des Clippers, 97-91, au Staples Center.

« C’est la première fois que je fais ça depuis longtemps », a déclaré Cuban.

Cuba semblait aimer chaque minute. Il a parlé avec une poignée d’écrivains pendant près d’une demi-heure sur divers sujets, y compris ses premières impressions sur les Mavericks, la situation des nouvelles recrues Jason Kidd et Nico Harrison et la retraite imminente du maillot de Dirk Nowitzki.

La conversation suivante a été condensée et éditée à des fins éditoriales.

Que pensez-vous du début des Mavs cette saison ?

Cubain: « Nous avons un long chemin à parcourir. Mais nous nous améliorons. J’aime que J-Kidd travaille pour nous développer en la meilleure équipe possible. Parfois, cela signifie que vous ne jouez pas toujours à court terme, c’est ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord et ce qu’il veut faire. En fin de compte, l’objectif pour l’avenir, ce sont les séries éliminatoires.

« Il y a des choses qui peuvent ne pas sembler correctes à première vue. Ou vous pouvez vous demander: » Pourquoi avez-vous fait cela dans ce jeu à ce moment-là? « , et cela a une signification à plus long terme. Il a investi dans son équipe pour faire c’est aussi bon que possible. Nous n’avons pas encore joué notre meilleur basket, et nous le ferons à un moment donné. C’est trop tôt pour le classement.

« À part Golden State et Phoenix, tout le monde se bat. Mais il est encore tôt. Beaucoup de choses peuvent changer. Nous récupérerons Maxi Kleber et, espérons-le, Luka (Doncic). Nous récupérerons nos gars, mais J’aime vraiment, vraiment le fait que chaque jeu fasse partie du processus de développement. »

Qu’est-ce qui a fait de cette approche la bonne?

« Les joueurs sont différents aujourd’hui. Vous remontez cinq ans en arrière et c’est une bête différente. Ma fille aînée a 18 ans et en a 45. Nos jeunes joueurs lui ressemblent plus qu’ils ne ressemblent à Dirk. C’est différent. Quand vous parlez de ce qu’est Jason faire avec l’avocat des joueurs et tout ça, c’est vraiment essayer d’être proactif pour reconnaître.

« Vous ne communiquez pas, n’enseignez pas et ne poussez pas les joueurs aujourd’hui comme vous le faisiez il y a cinq ans. Vous devez être adaptatif. Tout comme dans mes entreprises, vous devez vous adapter à la façon dont vous traitez la ‘Gen Z’. Cette différence est pourquoi tu vois ce que tu vois. »

Qu’avez-vous appris sur la structure organisationnelle au cours des deux dernières décennies?

« Il y a la structure organisationnelle de l’entreprise et il y a les joueurs. C’est une ligue axée sur les joueurs. Vous devez vous adapter aux joueurs. »

A quoi ressemble cette adaptation ?

« Nico (Harrison) et J-Kidd. Ils arrivent avec un nouveau départ. Les joueurs sont juste différents. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, il y avait un livre de jeu. Del Harris vous remettrait un livre de jeu. Il n’y a pas d’enfants aujourd’hui lire quoi que ce soit. Je me fiche de ce que c’est. Mais si vous le mettez dans une vidéo ? Nous parlons de mettre des jeux dans une application où vous faites simplement défiler comme une vidéo TikTok.

« Ce n’est pas différent de mes 12 ans, mes 15 ans et mes 18 ans. Si je veux savoir quelles nouvelles se passent, je demande ce qui s’est passé sur TikTok parce que c’est comme ça que vous les obtenez. Pourquoi les enfants qui arrivent en NBA sont-ils différents des nôtres ? C’est exactement la même chose. »

Comment décririez-vous le comportement de Nico Harrison (le directeur général récemment embauché des Mavericks) ?

« C’est intense. Mais il sait qu’il ne s’agit pas de Nico. Il est passé par là et sait comment communiquer. Il a dirigé des centaines de personnes. Il a travaillé pour Nike dans une organisation axée sur les résultats et les personnes pendant 20 ans. Ce n’est donc pas le cas. nouveau pour lui de faire ces choses.

« C’est un apprenant. Pour moi, c’est toujours la partie la plus importante. Pouvez-vous traiter avec les gens ? Pouvez-vous obtenir des résultats ? Et êtes-vous un apprenant ? C’est un apprenant. Il est une éponge et toujours ouvert aux choses. Alors je’ Je suis content de ce qui se passe. »

Comment se porte Kristi Tolliver en tant qu’entraîneure adjointe et qu’est-ce que cela signifie d’avoir un ancien joueur de la WNBA dans le staff ?

« J’aime Kristi. Cela signifie simplement qu’elle est excellente au basket. Le sexe n’a pas d’importance. Elle est juste très bonne dans son travail. Les gars l’adorent. Elle sait comment jouer. Elle peut sortir et donner des conseils. Elle sait comment donner des conseils à J-Kidd. Elle a un bon rapport.

« Que vous ayez joué en WNBA ou en NBA, les gens respectent votre jeu. Avec son succès, ils respectent non seulement son jeu, mais aussi l’impact qu’elle a eu sur le jeu. Elle est excellente au basket-ball et c’est un bon entraîneur. Nous sommes donc ravis de l’avoir. »

Pensez-vous que les propriétaires de la NBA en font assez pour aider sur le front de la justice sociale ?

« Je n’ai pas fait attention à ce que font les autres propriétaires. C’est important pour moi. Mais chacun doit faire ses propres choix. La NBA, en tant qu’organisation, est importante pour nous. Tout ce qui se passe dans ce pays est important pour nous. Alors, on essaie de faire attention. »

Est-ce qu’on en a assez fait ?

« Ce n’est jamais assez. Si vous devez poser la question, ce n’est jamais assez. Vous avez vu les programmes que les Mavs ont mis en place. C’est continu. Nous ne pensons pas que c’est fini. J’ai toujours dit (PDG de Mavericks) Cynt Marshall, lorsqu’un problème est au centre des médias et que tout le monde fait quelque chose, c’est ce que vous faites lorsque les médias s’éteignent qui compte. Nous avons donc vraiment essayé de rester cohérents et de faire des choses qui ont un impact.

Les Mavs retirent le maillot n°41 de Dirk Nowitzki le 5 janvier. À quoi va ressembler cette soirée ?

« J’aime Dirk à mort. Je suis ravi pour lui. Chaque prix qu’il reçoit est génial. Nous n’allons pas avoir de dévoilement de statue ou quelque chose comme ça. Nous pourrions taquiner à quoi cela ressemble, mais c’est assez évident de quoi il s’agit va ressembler. Nous allons faire faire des NFT spéciaux. «

Comment pensez-vous que Dirk a profité de sa retraite ?

« Je pense qu’il devient nerveux. Mais je peux te dire ceci. Je vais t’annoncer une nouvelle. Dirk a un bureau dans le nouveau centre de pratique.

Comment utilisera-t-il ce bureau ?

« C’est à construire. Mais c’est à lui de décider comme d’habitude. »

Que pensez-vous du fait que Staples Center s’appelle le Crypto.com Center ?

« Je pensais que c’était une excellente affaire. Ces sociétés de crypto comme Crypto.com, Voyager, FTX, elles l’écrasent ! Elles l’écrasent. J’aimerais gagner autant d’argent qu’elles. C’est incroyable. Ces sociétés de crypto que vous ne connaissez pas et dont vous n’avez jamais entendu parler ont en fait des entreprises phénoménales.

« Le seul problème est différent des premiers jours d’Internet où ils sont tous basés aux États-Unis, en raison de l’incertitude liée à la réglementation de la cryptographie ici, certaines de ces sociétés basées en dehors des États-Unis sont dirigées par des Américains. C’est donc le seul problème que j’ai avec ça. Comment pouvons-nous les ramener ici aux États-Unis ?

« Mais, au-delà de cela, c’est génial. Tout comme notre accord avec Voyager, c’est génial. Les fans l’adorent. C’est un excellent produit. Cela a très bien fonctionné pour eux. J’aurais dû les facturer plus après avoir vu cet accord Crypto.com . Nous ne nous soucions pas de ce qui se passe à l’extérieur du bâtiment. Nous nous soucions juste de ce qui se passe à l’intérieur. «

Que pensez-vous des entreprises qui exigent une documentation sur les vaccins ?

« Ça me va. Pour moi, il ne faut pas beaucoup de choses pour se faire vacciner. C’est le chemin vers le moins de résistance avec la santé des gens. Je comprends pourquoi les gens en ont fait un problème à propos d’autres choses. Mais je ne le fais pas Je n’ai aucun problème à l’avoir. Je l’ai dans mon téléphone, et c’est vraiment, vraiment facile. Ce n’est pas du tout intrusif pour moi. «

Que pensez-vous de la balle Wilson ?

« Si vous regardez la balle Spalding, les rainures sont différentes. Les rainures affectent la rotation, et cela affecte l’aérodynamisme de celle-ci. Ce n’est pas que ce soit bien ou mal. C’est juste que cela va avoir un impact différent sur différents tireurs. Plus le arc, plus vous avez de chances d’en bénéficier. Plus l’arc est bas, moins vous avez de chances d’en bénéficier. Cela pourrait jouer contre vous.

« Si vous êtes dans la ligue depuis assez longtemps, lorsque vous obtenez la balle Spalding, vous ressentez les rainures. La profondeur des rainures n’est pas là. Les gars essaient toujours de s’adapter à cela. Ni bien ni mal. Quand les gens dire que le ballon est différent, ce n’est pas une excuse. C’est une réalité. Les gars vont devoir s’adapter. Mais ce sont des pros, donc ils s’adapteront. «