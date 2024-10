Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, s’explique à The Athletic après avoir lancé des commentaires à la radio mardi

Le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, a fait la une des journaux mardi matin lorsqu’il s’est mis en colère lors d’une de ses interviews hebdomadaires à la radio, se mettant sur la défensive lorsqu’on l’a interrogé sur le manque de mesures de la franchise pendant l’intersaison pour améliorer l’effectif.

Jones semblait s’opposer à la série de questions car il s’exprimait sur la station de radio phare de l’équipe, 105.3 The Fan à Dallas. Jones mène des entretiens avec la station les mardi et vendredi matin. Il participe également à une interview d’avant-match avec la station.

Alors qu’il assistait aux réunions de la NFL mardi après-midi à Atlanta, Jones a expliqué dans une interview exclusive avec L’AthlétismeC’est Dianna Russini pourquoi il a réagi comme il l’a fait.

« Je ne sais pas si j’irais jusqu’à qualifier la connotation de volume de crier », a déclaré Jones. « D’ACCORD? Mais le fait est que si je dois être interrogé par le tribunal, je n’ai pas besoin que ce soit par les gars que je paie. Je peux le prendre aux fans et aux autres. Je suis très fier de l’équité et de la manière dont j’essaie de travailler avec les médias, nous sommes frères et sœurs. Mais j’étais un peu frustré aujourd’hui.

«Nous sommes entrés là-dedans pour rendre compte des décisions prises pendant l’intersaison. D’ACCORD? Ils auraient tout aussi bien pu revenir aux décisions prises en 2010. Ce que je veux dire, et c’est de mon point de vue, il ne fait aucun doute, je suis sûr qu’ils auraient aimé me griller comme le pensent les fans, qu’est-ce que tu vas faire ? faire à ce sujet ? Je comprends. Je comprends tout ça. Et je l’accepterai vraiment.

Jones a ensuite expliqué comment sa frustration provenait des personnes qui posaient les questions, et pas nécessairement du sujet lui-même.

« Ce n’étaient pas les bonnes personnes qui faisaient les interrogatoires. Maintenant, s’il s’agissait de vrais fans assis là ou s’il y avait eu des gens qui savaient de quoi ils parlaient, des gens du football, j’aurais peut-être eu une réponse différente.

Jones a également clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’apporter des changements significatifs à son équipe d’entraîneurs. La majorité des entraîneurs de Dallas sont sous contrat d’un an ou en sont à la dernière année de leur contrat. L’entraîneur Mike McCarthy en est à la dernière année de son contrat de cinq ans.

Les Cowboys viennent de subir une défaite de 47-9 contre les Lions de Détroit dimanche au stade AT&T, la pire défaite à domicile des 35 années de Jones en tant que propriétaire et directeur général.

« Bien sûr », a répondu Jones lorsqu’on lui a demandé s’il restait avec McCarthy et ses coordinateurs. « Pas même une pensée lointaine à ce sujet. Mais le jeu est la répétition. Nous savons clairement ce que nous avons fait de mal. Vous pouvez le voir. Les mêmes gars qui ont mal fait les choses ont bien fait les choses à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Je sais donc qu’ils peuvent y aller et faire les choses correctement.

« Le fait est, que faites-vous ? Ce que vous faites, c’est aller là-bas et mettre en œuvre vos techniques ou faire vos efforts, et faire toutes ces choses et vous le faites plus correctement, et vous serez dans des matchs qui ne deviendront pas incontrôlables et vous pourrez gagner.

Jones a déclaré qu’il croyait toujours en l’équipe, qui entame sa semaine de congé à 3-3.

« Bien sûr que nous le faisons », a-t-il déclaré. «Nous avons un personnel formidable. Je suis fier de notre personnel.

Dallas tentera-t-il d’améliorer la liste en prenant des mesures avant la date limite des échanges ?

« Je ne pense pas à ça », a déclaré Jones.

(Photo : Sam Hodde/Getty Images)