Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, est prêt pour son vaccin COVID-19.

Non, a dit Jones, il ne sautera aucune ligne. Mais dès qu’il sera éligible, il le prendra.

«Absolument», a-t-il déclaré vendredi matin sur la station de radio de Dallas 105,3 The Fan. « Absolument. Je suis sur toute la ligne, mais bien sûr je le ferais (l’obtenir). Je voudrais que les mérités et les vulnérables l’obtiennent, et ceux qui sont manifestement les plus nécessiteux et ceux sur lesquels nous comptons le plus pour l’obtenir. Nous voulons tous cela.

«Mais pour faire valoir que je crois tant que le vaccin est la solution, je suis un grand partisan de le faire hier.»

Jones a insisté sur le fait que les fans peuvent assister à ses matchs des Cowboys en toute sécurité. Alors que de nombreuses équipes de la NFL ont limité ou éliminé la fréquentation des stades, les Cowboys ont eu environ 25 à 40 pour cent du stade AT&T rempli pour les matchs. Le Texas autorise jusqu’à 50% de capacité dans les stades. La plus haute participation annoncée des Cowboys cette saison est survenue lors de leur match du 8 novembre contre les Steelers de Pittsburgh, lorsque l’équipe a annoncé une assistance payée de 31 700 personnes dans l’installation de 80 000 places.

Les mesures de sécurité du stade comprennent la mise à distance, des stations d’assainissement et des lingettes aux sièges, ainsi qu’une exigence de masque lorsque vous ne mangez pas ou ne buvez pas activement. Les Cowboys ont la possibilité d’ouvrir les entrées est et ouest de leur stade, ainsi que le toit – des mesures qu’ils ont mises en œuvre pour améliorer la circulation de l’air.

Jones est fier de ce qu’il perçoit comme la ligue et de l’adaptation de son club à une nouvelle normalité.

« Je pense en fait que lorsque la poussière retombera, nous serons debout dans une année très difficile et compromettante », a-t-il déclaré. «Nous espérons avoir dirigé tous les sports, mais tous ont dirigé des entités individuelles au sein d’un sport. Les Cowboys espèrent avoir eu la plus grande fréquentation du pays.

Jones a également déclaré qu’il était devenu «juste du type A» à propos des mesures COVID. Lors de nombreux matchs, il portait deux masques dans sa suite.

«Je suis une personne différente de la plupart de ces problèmes par rapport à mars dernier», a déclaré Jones. «Je suis votre personne la plus forte que vous puissiez rencontrer pour faire tout ce que je ne peux pas pour attraper le COVID. Et je veux dire que je ne suis que de type A lorsqu’il s’agit de protéger et d’essayer de protéger ceux qui ont besoin de protection. C’est un cercle complet. Je n’étais pas aussi discipliné ou mentalement prêt pour cela en mai, juin, juillet. Alors, j’ai bouclé la boucle.

«C’est une tragédie que nous avons eue dans ce pays, et c’est une tragédie de ce qui arrive à notre assise financière.»

Le personnel et les joueurs des Cowboys ont pour la plupart évité le COVID-19. Depuis le début de la saison, deux joueurs ont été testés positifs et deux autres ont passé du temps sur la liste de réserve / COVID-19 après avoir été identifiés comme à haut risque en raison d’un contact étroit avec le virus. Le combat de novembre du quart-arrière Andy Dalton contre le coronavirus comprenait des maux de tête, de la fièvre et une perte de goût et d’odeur. L’équipe ne l’a pas retrouvé en train de le transmettre à quiconque dans l’établissement.

Aucun membre du personnel des Cowboys n’a été annoncé sur la liste. L’équipe a institué des protocoles stricts pour les employés du club qui interagissent avec les joueurs, y compris des chambres d’hôtel dans un Omni adjacent au siège du club et des tests disponibles pour les membres de la famille des employés du club.

Jerry Jones a déploré les conséquences physiques et économiques de la pandémie. Il espérait que la capacité de la NFL à jouer aidera à freiner la perte.

«Nous voyons tous chaque jour la mort, mais, mon garçon, ce que nous savons tous, c’est qu’il y a un prix incroyable que nous avons payé avec notre main-d’œuvre et avec notre vie de gens», a déclaré Jones. «Je suis vraiment heureux aujourd’hui que, en tant que ligue, la façon dont nous l’avons abordée. Nous approchons constamment du protocole, ajustant constamment la façon de le faire.

«Je veux que ce soit quelque chose sur lequel nous pouvons nous référer alors que nous envisageons des années à venir comment nous avons géré et comment nous pouvons gérer tout incident de type similaire à l’avenir.»

