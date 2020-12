Au cas où l’écriture n’était pas déjà sur le mur, le changement d’horaire de la semaine 15 de la NFL a illustré le message davantage.

Malgré leur tirage national typique, les Cowboys ont été exclus de la machine à sous « Sunday Night Football ». L’Amérique ne voulait pas voir l’équipe américaine aux heures de grande écoute.

Telle est la vie à 3-9 ans.

L’offensive des Cowboys a retourné le ballon en 11 matchs consécutifs. Aucune défense n’a permis plus de verges ou de points au sol. L’entraîneur-chef Mike McCarthy a été embauché en janvier avec l’intention de pousser une équipe talentueuse au plus profond des séries éliminatoires. Au lieu de cela, il n’a même pas réussi à récolter des victoires consécutives.

Tout cela a conduit le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, à réfléchir vendredi matin à la source du dysfonctionnement. Oui, a déclaré Jones, les décisions d’entraîneur ont contribué.

«Chaque morceau», a déclaré Jones à la station de radio de Dallas 105,3 The Fan. «Et puis juste après cela, allez directement à votre directeur général. Juste passé [blaming coaches], allez voir votre directeur général, car en franchissant la porte, le directeur général a embauché l’entraîneur-chef, en parlant de la façon dont nous allions nous approcher quand il franchirait la porte et où il allait aller à partir de là.

«Cela n’a évidemment pas fonctionné pour nous cette année.»

Ce directeur général Jones critiquait? Jerry Jones.

Les décisions de franchise, aime-t-il dire, sont collaboratives. Les décisions et les négociations contractuelles passent également par le fils Stephen Jones, vice-président exécutif de l’équipe et directeur du personnel des joueurs. Le vice-président du personnel des joueurs, Will McClay, dirige le processus de draft des Cowboys, à travers lequel ils ont trouvé de nombreux contributeurs clés au cours des cinq dernières années. Jerry Jones accueille les commentaires de plusieurs directions. Mais finalement, la responsabilité s’arrête avec lui.

Il sait que les fans sont critiques cette année. Il le ressent, même si sa sécurité d’emploi n’est pas en cause, a-t-il déclaré.

« Je suis celui qui devrait et qui reçoit de la chaleur sous diverses formes », a déclaré Jones. «Mais le plus important est que vous n’avez pas la chance, quand vous ne le faites pas correctement, de toucher ce trophée Lombardi. Avez-vous une idée de combien j’écrirais un chèque si je savais que je pourrais obtenir ce trophée Lombardi?

« Et donc, tout ce que je veux dire, c’est que c’est une très grande chose. C’est la chose la plus importante, pas l’argent. Il n’y a jamais eu qu’une seule chose, et c’est gagner. »

La chance de blessure des Cowboys a entravé cela. Le quart-arrière Dak Prescott a subi une fracture et une luxation de la cheville en fin de saison le 11 octobre. La déchirure de l’ACL de fin de saison de Blake Jarwin a eu lieu au cours de la semaine 1.

Et pourtant, l’équipe n’a pas répondu à l’adversité avec la résilience qu’elle souhaiterait. Les unités ne se sont pas améliorées d’une semaine à l’autre. La défense a cédé 294 verges au sol et 37 points à Baltimore mardi, malgré 12 jours pour se préparer et 11 matchs précédents pour s’adapter au changement de régime de l’intersaison. McCarthy a déclaré après la défaite qu’il était tard dans la saison de blâmer le système. L’effort et la «finition», a-t-il déclaré aux joueurs jeudi, n’étaient pas à la hauteur.

Jones pense que l’adéquation du personnel au plan est également un problème. S’il avait eu la chance de le refaire, le propriétaire n’aurait pas accepté d’abandonner le schéma 4-3 La défense de Dallas a été plus efficace la saison dernière.

«Je voudrais recommencer sur la façon dont nous avons abordé notre défense cette année», a déclaré Jones. «Je voudrais recommencer. Je suis sûr que tout le monde le ferait aussi. «

McCarthy n’a pas fait écho à ce sentiment aussi explicitement, bien qu’il ait reconnu vendredi qu’il évaluait toujours ses entraîneurs adjoints, ses plans et l’efficacité des ajustements en cours de saison.

«Ne vous y trompez pas», a déclaré McCarthy. «Personne n’est heureux. Personne n’aime où nous en sommes aujourd’hui. Mais je pense que pour un homme, tout le monde voit l’opportunité de continuer à construire.

Jones a dit qu’avec l’opportunité, il était prêt à être ouvert d’esprit. Non, il ne se retire pas de son poste de directeur général. Mais il est prêt à envisager de passer des philosophies qui ont aidé Dallas à neuf défaites.

« Quand vous travaillez pour vous-même, OK, il n’y a pas de licenciement », a déclaré Jones. «Vous devez le changer, et il doit changer la direction dans laquelle il va. Et j’ai travaillé toute ma vie pour moi-même, mais j’ai dû changer de direction à plusieurs reprises.

« Alors, je vais changer. Je peux changer. Je ne dis pas de quelle manière je vais changer, mais je suis capable de changer.

«J’ai dû le faire pour réussir dans ma vie.»

Suivez Jori Epstein de USA TODAY Sports sur Twitter @JoriEpstein