Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, soigné après une surdose présumée, selon la police

Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, a été retrouvé inconscient et ayant du mal à respirer le mois dernier à son domicile de Carmel, dans l’Indiana, en raison de ce que la police a enregistré comme une surdose présumée, selon les rapports de police obtenus par L’Athlétisme mercredi. L’incident s’est produit le 8 décembre, lorsque les intervenants d’urgence ont été dépêchés au domicile d’Irsay vers 4 h 30 (heure de l’Est).

La police du Carmel a été dépêchée à la résidence pour aider « un homme qui ne répondait plus, respirait mais devenait bleu », selon les rapports de police. L’homme a ensuite été identifié comme étant Irsay. Un policier a écrit dans son rapport qu’Irsay était « froid au toucher et avait une respiration douloureuse », il a donc utilisé de la naloxone (plus communément appelée Narcan) sur Irsay. Un autre officier a écrit dans son rapport qu’Irsay « avait légèrement réagi » à la naloxone avant d’être finalement transporté en ambulance vers un hôpital local.

Selon l’Institut national sur l’abus des drogues, la naloxone est « un médicament qui inverse rapidement une surdose d’opioïdes » et doit être utilisée lorsqu’une personne « montre des signes d’une surdose d’opioïdes ou lorsqu’une surdose est suspectée ». L’agent a ajouté dans son rapport qu’à l’époque, on ne savait pas ce qu’Irsay avait ingéré avant son arrivée, mais il a noté les médicaments prescrits à Irsay à la résidence.

Irsay a assisté au match à domicile des Colts contre les Steelers au Lucas Oil Stadium le 16 décembre, huit jours après l’envoi de la police à son domicile, mais il a rarement été vu publiquement depuis.

Les Colts ont annoncé le 9 janvier qu’Irsay était soigné pour « une maladie respiratoire grave » qui l’avait forcé à manquer un spectacle avec le Jim Irsay Band à Los Angeles le 11 janvier. Le directeur général des Colts, Chris Ballard, a été interrogé lors de son discours de fin de saison. conférence de presse du 11 janvier s’il avait des nouvelles d’Irsay et il a dit : « Non, à part qu’il est stable et qu’ils y travaillent. »

Après que l’incident de décembre au domicile d’Irsay soit devenu public mercredi, les Colts ont publié une autre déclaration concernant la maladie respiratoire d’Irsay. Il n’est pas clair si les deux situations sont liées ou non.

“M. Irsay continue de se remettre de sa maladie respiratoire », ont déclaré les Colts. “Nous ne ferons aucun autre commentaire sur sa santé personnelle et nous continuons de demander que la vie privée de Jim et de sa famille soit respectée.”

L’histoire de toxicomanie et de plaidoyer d’Irsay

En 2018, Irsay a acheté le document fondateur du programme en 12 étapes des Alcooliques anonymes et l’a qualifié de « l’événement le plus important du 20e siècle » en raison des innombrables vies qu’il a sauvées, dont la sienne.

Le propriétaire des Colts a été franc au sujet de ses luttes contre la toxicomanie et l’alcoolisme au fil des ans, peut-être rien de plus public qu’un incident survenu en mars 2014 lorsqu’Irsay a été arrêté par la police du Carmel et accusé de conduite d’un véhicule en état d’ébriété. Il y avait des flacons de médicaments sur ordonnance dans le véhicule. Un rapport toxicologique a révélé plus tard qu’Irsay, qui avait effectué un test de sobriété bancal sur le terrain, avait de l’oxycodone, de l’hydrocodone et de l’alprazolam dans son organisme lorsqu’il a été arrêté. Il a finalement plaidé coupable d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété en septembre 2014.

À la suite de son arrestation et de sa condamnation, la NFL a suspendu Irsay pour six matchs et lui a infligé une amende de 500 000 $ pour violation de la politique de conduite personnelle de la ligue.

“J’espère sincèrement et je prie pour que mon épisode contribue dans une certaine mesure à diminuer la stigmatisation entourant le problème terrible et mortel de la toxicomanie dans notre pays”, a déclaré Irsay dans un communiqué à l’époque. « C’est une maladie comme d’autres maladies évolutives et terminales – une maladie qui ne peut être traitée avec succès que par la compréhension, un travail acharné et une croissance spirituelle. »

Dans une interview avec « Real Sports » de HBO diffusée en novembre 2023, Irsay a fait marche arrière et a affirmé que son arrestation en 2014 était fausse et qu’il n’était pas sous l’influence de drogues ou d’alcool. Cependant, dans la même interview, il a admis publiquement pour la première fois qu’il avait eu une surdose de drogue lors d’un autre incident et qu’il avait failli mourir.

“J’essayais de me désintoxiquer et j’ai mélangé plusieurs drogues dont je ne connaissais rien”, a déclaré Irsay à HBO. « Alors, tout d’un coup, je commence à embrouiller mes mots. Et puis code bleu, j’arrête de respirer et ils me réaniment et le médecin dit : ‘Jim, tu es un homme chanceux parce que j’avais pratiquement signé le certificat de décès.’

Chiffre de longue date de la NFL

Irsay, 64 ans, est devenu directeur général des Colts en 1984, alors qu’il avait 24 ans. Il est devenu le plus jeune propriétaire de la NFL à seulement 37 ans après le décès de son père, Robert Irsay, en 1997.

Jim Irsay a hérité de la franchise de son père, qui avait également des problèmes d’alcool et était connu pour être un propriétaire impulsif et instable. Robert Irsay a déplacé la franchise du jour au lendemain de Baltimore à Indianapolis en 1984.

Les Colts ont participé à 19 séries éliminatoires et ont atteint deux Super Bowls depuis, remportant le trophée Vince Lombardi en 2006-07.

Les Colts ont récemment terminé une saison encourageante sous la direction de l’entraîneur-chef de première année Shane Steichen. Il a guidé l’équipe d’une fiche de 4-12-1 en 2022, y compris la plus grande avance perdue (33-0) de l’histoire de la NFL lors d’une défaite contre le Minnesota, à une fiche de 9-8 en 2023. Indianapolis a perdu une victoire avant d’atteindre les séries éliminatoires et remportant son premier titre de l’AFC Sud depuis 2014.

Irsay a déjà félicité Steichen et le talentueux quart-arrière recrue à double menace Anthony Richardson pour avoir aidé à pousser la franchise dans une nouvelle ère.

