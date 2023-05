Le propriétaire des Celtics a peut-être affronté des joueurs après le match 3

La défaite embarrassante des Boston Celtics dans le troisième match à Miami aurait conduit à des conversations inconfortables entre la haute direction et les joueurs.

L’énergie circulant dans la franchise des Boston Celtics après le match 3 à Miami était d’une extrême négativité. Dos au mur dans un match supposé à gagner, Boston n’a même pas pris la peine de se présenter. Heat de Jimmy Butler a remporté une victoire de 26 points et a pris une avance de 3-0 dans la série. À ce jour, aucune équipe NBA n’a jamais rebondi d’un tel déficit.

Lors d’une apparition sur le « Toucher et riche” spectacle, le commentateur des couleurs des Celtics Cedric Maxwell a déclaré que la perte avait conduit à un échange de mots entre la haute direction de Boston et les joueurs dans le vestiaire. Le résultat, a déclaré Maxwell, était une compréhension commune: «tout le monde [here] veut gagner.”

Eh bien, ils ont gagné.

La propriété des Boston Celtics a affronté les joueurs après la défaite du match 3

Bien sûr, le propriétaire des Celtics, Wyc Grousback, et la haute direction n’étaient pas satisfaits du résultat du troisième match. Toute l’équipe aussi. Joe Mazzulla a déclaré après le match qu’il avait perdu le vestiaire, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur son avenir professionnel. Miami se sentait comme un shoo-in pour faire la finale. L’histoire a favorisé Miami sans équivoque.

Eh bien… ne regardez pas maintenant, mais les Celtics commencent à cuisiner. Boston a remporté deux victoires consécutives pour réduire l’avance du Heat à 3-2 avant le match 6 à South Beach. Équipes ont revenir de 3-2, l’exemple le plus récent étant ces mêmes Celtics de Boston en demi-conférence contre Philadelphie.

Les Heat sont les 8 graines; il est possible qu’ils aient simplement frappé au-dessus de leur poids pendant tout ce temps. Les Celtics étaient les favoris de la pré-saison pour remporter l’Est, avec sans doute la liste la plus complète de haut en bas de la NBA. Il y a eu des bosses importantes sur la route, mais l’histoire semble soudainement à portée de main. Si les Celtics peuvent voler le match 6 et revenir au TD Garden pour le match 7, personne ne choisit Miami pour gagner ce match.

Si les Celtics réussissent l’improbable, les historiens souligneront cet échange signalé entre la propriété et les joueurs comme un tournant potentiel. Les Celtics ont bien joué le dos contre le mur pendant toutes les séries éliminatoires. Les Celtics devraient-ils faire un peu plus d’efforts pour ne pas être dos au mur à l’avenir ? Oui, mais il est difficile de nier la résilience de l’équipe.

