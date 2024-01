Le propriétaire des Astros, Jim Crane, sort de sa zone de confort et dépense gros pour Josh Hader

HOUSTON — Jim Crane s’est approché du carrefour et s’est rendu dans un endroit qu’il n’avait jamais connu. Ses tendances à la rigueur budgétaire et à éviter l’agence libre ont disparu au profit d’une autre poursuite des World Series avec un noyau qui pourrait ne plus être intact pour très longtemps. Une équipe qui a terminé à une victoire du fanion de la Ligue américaine avait besoin d’une pièce de plus.

Crane a payé plus que ce qu’il avait jamais eu pour se le procurer. L’accord de 95 millions de dollars sur cinq ans de Houston avec Josh Hader, agent libre, a brisé toutes les parties des précédentes procédures opérationnelles standard de Crane, mais a projeté la mentalité de gagnant maintenant qu’il a maintenue tout au long de l’âge d’or de l’équipe.

Rarement au cours de cette décennie de domination, les Astros se sont retrouvés au sommet du marché des agents libres, un sous-produit du meilleur système agricole du baseball attendant de combler un noyau maintenu ensemble par une série de prolongations de contrat. L’autosuffisance a permis au club de remporter sept participations consécutives à la série de championnats de la Ligue américaine, quatre fanions et deux championnats de la série mondiale – un succès soutenu que cette ville n’avait jamais connu.

Le prolonger est l’objectif principal de Crane, mais le carrefour auquel sa franchise est confrontée est indubitable. Ce qui était autrefois le meilleur système agricole du baseball est aujourd’hui l’un des pires. Ce noyau susmentionné est soit vieillissant, soit proche de l’agence libre, exigeant le genre d’action que Crane avait longtemps évitée.

Crane n’avait jamais accordé plus d’un contrat de quatre ans à un agent libre, et il n’avait pas non plus garanti plus de 58,5 millions de dollars dans aucun contrat d’agent libre. La signature de Hader garantit presque que l’équipe paiera la taxe sur le solde compétitif pour la première fois pendant le mandat de propriété de Crane (l’équipe l’a dépassée en 2020, mais la taxe a été éliminée dans le cadre de la saison raccourcie par la pandémie).

L’ajout de Hader donne aux Astros le meilleur enclos des releveurs et pourrait réaffirmer le club comme favori de la Ligue américaine, ce qui est crucial dans une saison qui pourrait être la dernière à Houston pour Jose Altuve et Alex Bregman.

Tous deux entament leur dernière saison sous le contrôle du club. Kyle Tucker et Framber Valdez entreront en agence libre après la saison prochaine. Justin Verlander et Ryan Pressly contiennent tous deux des options basées sur les performances pour la saison 2025, laissant au moins la possibilité que l’une ou les deux disparaissent également après 2024.

Cette attrition imminente a toujours amplifié la saison 2024. Vendredi, Crane a réagi en conséquence, même si le contrat a fait sourciller.

Par nature, les releveurs sont imprévisibles. Dépenser 95 millions de dollars et s’engager sur cinq ans pour un seul est un risque important, même si l’excellence professionnelle de Hader l’atténue. Houston en a la preuve vivante en la personne de Rafael Montero, dont le contrat de 34,5 millions de dollars sur trois ans – accordé par Crane l’hiver dernier – a mal vieilli la saison dernière et, à certains égards, a forcé l’équipe à s’attaquer avec audace à l’enclos des releveurs cet hiver.

Faire cela avec Hader offre à l’équipe 2024 sa meilleure chance de remporter un championnat, ce qui aurait dû être toute l’attention de Crane et du directeur général Dana Brown. Les changements après cette saison sont presque certains. Tucker, Valdez et Bregman demanderont tous le genre de contrats massifs que Crane a hésité à accorder.

La saison prochaine pourrait être la dernière à Houston pour des joueurs comme Jose Altuve et Alex Bregman. (Joe Camporeale / USA aujourd’hui)

En mars, Crane a déclaré : « Notre objectif ici est assez simple : nous essayons de rassembler 26 gars. Vous ne pouvez pas y parvenir avec un seul gros contrat.

“Je ne dis pas que c’est quelque chose que nous ne ferions jamais” il a continué. “Mais nous avons bien fait en construisant l’équipe comme nous l’avons fait.”

Vendredi a été la rupture la plus flagrante par rapport à « la façon dont nous l’avons fait ». Seul le temps nous dira si le contrat de Hader est le début d’un changement philosophique ou une réaction excessive face à l’enclos des releveurs stérile de Houston. L’équipe a perdu Phil Maton, Ryne Stanek et Hector Neris au profit d’une agence libre et, mardi, a annoncé que Kendall Graveman raterait la saison 2024 après avoir subi une opération à l’épaule droite.

La question de savoir si les Astros auraient même poursuivi Hader avant l’opération Graveman est une question légitime. Lors des réunions d’hiver du mois dernier, le directeur général Dana Brown a déclaré – sans y être invité – que « cela ne m’intéresse pas de payer trop cher sur le marché des releveurs ». Mardi, après que l’équipe a annoncé le pronostic de Graveman, Brown s’est entretenu avec L’Athlétisme à propos de trouver quelqu’un pour lancer les sixième et septième manches.

Non, Hader ne gagne pas 95 millions de dollars pour lancer la sixième ou la septième manche. Quelque chose a changé au cours de ces trois jours, même si cela est devenu courant pendant le bref mandat de Brown. Avant la date limite des échanges de la saison dernière, Brown a passé des semaines à répéter que les Astros n’étudiaient pas le marché des lanceurs partants, même si les blessures et l’inefficacité ravageaient leur personnel.

Un jour avant la date limite, Brown a changé de ton et l’équipe a racheté Verlander des Mets de New York. Par la suite, Verlander a remercié Crane pour avoir aidé à conclure l’accord – ce qui est compréhensible étant donné leur relation étroite et les détails financiers complexes que contenait la transaction.

L’implication de Crane dans les décisions relatives aux opérations de baseball de l’équipe est bien connue et n’a fait que croître à la suite du scandale du vol de panneaux électroniques. L’orchestration de l’accord pour Verlander était cependant conforme au précédent. Le premier échange de l’équipe contre Verlander en 2017 et le blockbuster de Zack Greinke en 2019 ont tous deux obligé Crane à donner l’impulsion finale avant la fin.

Arriver au sommet du marché des agents libres et conclure le genre d’accord qui fait la une des journaux n’est pas ce que Crane a fait. Peut-être a-t-il réalisé que son club ne pouvait plus se permettre de se débarrasser des prospects d’un système agricole qui ne pouvait pas se le permettre. L’acquisition de Verlander des Mets la saison dernière a coûté deux des meilleurs espoirs de Houston : Drew Gilbert et Ryan Clifford, tous deux classés dans la liste des 100 meilleurs récemment publiée par Baseball America. Les Astros n’avaient qu’un seul espoir répertorié, le voltigeur Jacob Melton.

Crane a embauché Brown, en partie, pour ses prouesses en matière de reconnaissance et sa capacité à reconstituer le système agricole de l’équipe grâce au repêchage. Cet hiver, Crane a permis à Brown d’augmenter et de restructurer le personnel de dépistage amateur dans le but de réapprovisionner le pipeline de prospects.

S’appuyer uniquement sur des accords commerciaux à date limite peut compromettre cet objectif, en particulier dans un système qui ne compte que quelques prospects haut de gamme. Brown et son équipe de reconnaissance en plein essor ne peuvent pas reconstruire la ferme en une seule fois. Il est impératif de leur laisser le temps de le faire.

Peut-être qu’entre-temps, Crane poursuivra ce changement. S’il le fait, vendredi doit être considéré comme le début.

(Photo du haut de Jim Crane : Samuel Corum / Sipa USA via Associated Press)