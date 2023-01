Le propriétaire des Angels, Arte Moreno, ne vend plus l’équipe

Ligue majeure de baseball il y a 10 heures

Le propriétaire des Los Angeles Angels, Arte Moreno, a annoncé lundi qu’il mettait fin au “processus exploratoire” de vente de la franchise et qu’il en resterait propriétaire “tout au long de la saison 2023 et au-delà”.

“Au cours de ce processus, il est devenu clair que nous avions des affaires inachevées et nous pensons que nous pouvons avoir un impact positif sur l’avenir de l’équipe et l’expérience des fans”, a déclaré Moreno dans un communiqué. “… Au fur et à mesure que les discussions avançaient et commençaient à se cristalliser [with selling]nous avons réalisé que nos cœurs restaient avec les Angels, et nous ne sommes pas prêts à nous séparer des fans, des joueurs et de nos employés.”

La décision est une volte-face surprenante depuis août dernier, lorsque Moreno a annoncé qu’il envisageait de vendre la franchise après 20 saisons à la barre.

Les Angels sont allés 73-89 en 2022, ratant les séries éliminatoires pour la huitième saison consécutive. Cette intersaison, ils ont ajouté le récent lanceur All-Star Tyler Anderson, les joueurs de champ intérieur Brandon Drury et Gio Urshela et le voltigeur Hunter Renfroe.

La superstar bidirectionnelle Shohei Ohtani est un agent libre après la saison 2023 de la MLB.

