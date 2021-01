Les chiens et les humains ont un lien spécial; après tout, ils sont appelés le meilleur ami d’un homme. De nombreux chiens ont une formation spécialisée pour aider les malades ou les blessés et même les chiens non dressés semblent sentir chaque fois que leurs propriétaires sont mécontents. Cependant, la sympathie d’un chien en particulier pour son propriétaire a entraîné un gros problème financier pour son père.

Un homme a dépensé plus de 300 £ (environ 29800 Rs) pour faire contrôler son chien apparemment blessé. En fin de compte, le chien n’a pas du tout été blessé, mais a fait semblant de boiter en sympathie pour son propriétaire, qui avait une jambe fracturée.

De nombreux animaux sont connus pour imiter le comportement humain. Les perroquets répètent notre discours, les singes en train de répéter les actions, et ainsi de suite. Bien que ces actions soient adorables, ce comportement a entraîné de nombreuses heures d’inquiétude et de perte d’argent pour Russell Jones. Son histoire a maintenant été partagée sur les réseaux sociaux par beaucoup.

La vidéo du résident de Londres partagée en ligne le montre dans un plâtre plâtré. À cause de sa jambe cassée, il marche en boitant. Marcher à côté de lui est son chien nommé Bill qui est un lurcher. L’animal marche également avec une boiterie clairement visible dans son pas et a du mal à bouger. En regardant la vidéo, il est évident que Russell a dû se précipiter à l’hôpital pour faire examiner son ami bien-aimé.

Après des radiographies et des séries d’examens par des médecins, Russell a découvert qu’il n’y avait aucune blessure physique sur le chien.

« Cela m’a coûté 300 £ en frais de vétérinaire et en radiographies, rien de mal juste de la sympathie. Aimez-le », a déclaré Russell selon un SkyNews Australie.

Le chien imitait simplement son propriétaire, très probablement, par sympathie. Ils sont arrivés à cette conclusion parce que sa boiterie a commencé peu de temps après la propre blessure de Russell. Il a dû le ramasser que son propriétaire n’était plus capable de marcher correctement, alors il a commencé à le faire aussi.

Dans la vidéo, on peut voir le chien correspondant à ses pas avec Russell, le surveillant alors que son propriétaire a du mal à entrer dans son jardin.

La réponse à cette adorable vidéo sur les réseaux sociaux a été réconfortante. Un propriétaire de chien a déclaré dans ses commentaires que son chien ne mangerait pas à moins qu’il ne le fasse et a ajouté que l’animal restera simplement à côté du propriétaire jusqu’à ce qu’il se lève.

« Je suis impliqué dans le sauvetage des labradors depuis plus de 40 ans. Les chiens le feront », a avoué un autre.

Alors que quelqu’un a plaisanté, « Peut-être que c’était une copie par sympathie ou peut-être qu’il se moquait simplement de son propriétaire. »