Le propriétaire demande à White Lion de rugir, voici ce qui s’est passé ensuite

Les chats et les chiens sont les animaux de compagnie les plus répandus dans le monde. Mais vous êtes-vous demandé si les lions pouvaient également figurer sur la liste ? Oui, une vidéo dans laquelle un homme est assis avec un lion blanc est virale sur les réseaux sociaux. Le lion écoute également ses instructions et est bien entraîné. Le chat géant pose sa tête contre Humaid Abdullah, son propriétaire.

Plus tard, le lion devient actif et rugit doucement. Il est chargé par son maître de rugir à nouveau. Le lion le fait à nouveau et maintenant avec une voix courageuse. Humaid Abdullah n’a pas non plus peur du lion et le tient fermement pour contrôler ses activités. La vidéo a été visionnée par 4,6 millions de Twitteraris sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur a écrit: «Cette merde n’a même pas l’air amusante, pouvez-vous imaginer le souffle. Le lion est le roi de la forêt malgré le fait, il est piégé à l’intérieur des quatre murs. Un autre téléspectateur a écrit: «Ce lion va te bouffer la merde, mon pote. Soyez conscient frère. Après tout, ce sont des animaux. Animaux sauvages.”

Yo viens d’avoir un chien 😭

Humaid Abdulla adore les animaux et sa maison n’est rien de moins qu’un petit zoo. Il publie régulièrement des photos et des vidéos avec son lion de compagnie sur les réseaux sociaux. Dans l’une des vidéos, il ordonnait au lion de rugir. Il l’a sous-titré “Lion avec Lion”. Il a nommé son lion de compagnie Simba.

Humaid adore relever des défis avec lui. Dernièrement, il a posté une vidéo où il offrait du café à Simba. Simba n’a pas aimé et a rugi en retour. La vidéo est l’une des plus visionnées par Simba et Humaid.

