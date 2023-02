Le propriétaire de Woke Breakfast & Coffee n’avait aucune idée que le nom serait si chargé

Comme ça arrive5:04Le propriétaire de Woke Breakfast & Coffee n’avait aucune idée que le nom serait si chargé

Lorsque Carmen Quiroga a ouvert son nouveau restaurant le mois dernier, elle n’avait aucune idée qu’elle se retrouverait au milieu d’une guerre culturelle américaine.

Quiroga, originaire du Mexique, dirige Woke Breakfast & Coffee avec son mari à Coventry, dans le Connecticut. Lorsqu’elle a choisi le nom, elle dit qu’elle essayait d’évoquer le sentiment d’être rafraîchie après une bonne tasse de café.

“Quand vous vous réveillez le matin… la première chose que vous voulez, c’est boire un café pour, genre, vous réveiller, n’est-ce pas ?” Quiroga a dit Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Elle dit qu’elle n’avait pas réalisé que le terme “réveillé” avait une connotation différente, plus politiquement chargée. Puis elle a vu les commentaires sur Facebook.

“Je me sens si triste [about] les gens qui ne soutiennent pas mon entreprise », a déclaré Quiroga. « Je ne sais rien de la controverse.

Une histoire de rester éveillé

Le terme «réveillé» remonte aux années 1930, lorsqu’il était principalement utilisé par les Noirs pour décrire l’éveil aux réalités de l’oppression et du racisme aux États-Unis.

D’après une histoire du mot d’Aja Romano de Vox l’un des premiers exemples de son utilisation dans la culture pop était dans les paroles “stay woke” dans Garçons de Scottsboroune chanson de protestation de 1938 du musicien de blues Huddie Ledbetter sur un groupe d’adolescents noirs accusés d’avoir violé deux femmes blanches.

Le mot a connu une résurgence majeure après que la police de 2014 a tué Michael Brown à Ferguson, Mississippi. Depuis lors, il a été régulièrement utilisé par des militants et des artistes, y compris le rappeur Childish Gambino dans sa chanson de 2016. Redbonequi répète le refrain : “Stay woke.”

Le terme «réveillé» a été utilisé par des musiciens comme Childish Gambino, à droite, pour signifier être conscient de l’injustice, et des républicains comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, à gauche, comme un terme désobligeant pour les libéraux. (Octavio Jones, Amy Sussman/Getty Images)

Ces dernières années, cependant, il est également devenu un terme de dérision, utilisé par des personnalités de droite pour dénigrer ce qu’ils considèrent comme un programme de gauche qui accorde trop d’importance aux identités opprimées.

Les républicains de Floride ont qualifié une nouvelle loi qui limite ce que les écoles peuvent enseigner sur la race de “Stop WOKE Act”. Et lors d’un événement en janvier, le gouverneur républicain de l’État, Ron DeSantis, a déclaré son mépris pour “l’idéologie éveillée” et a déclaré: “La Floride est l’endroit où l’éveil va mourir.”

Mais Quiroga ne savait rien de tout cela.

Elle et sa famille pensaient que le nom était beau et court, facile à retenir. De plus, ils pourraient styliser leur logo avec un œuf à la place du O.

Le slogan du restaurant est : “Tu t’es réveillé et tu as fait le bon choix.”

Les propriétaires de Woke Breakfast & Coffee disent qu’il serait trop coûteux et trop long de changer de marque. (Petit-déjeuner réveillé et café/Facebook)

Il a fallu quatre mois de travail pour préparer le restaurant, a déclaré Quiroga. Mais lorsqu’elle a annoncé la grande ouverture sur Facebook, elle a été choquée par la réponse.

“[People wrote]: ‘Je n’irai jamais là-bas. Je ne soutiens pas les gens qui ont choisi ce nom »- et beaucoup, beaucoup de choses. Je ne lis pas trop parce que j’ai juste envie de pleurer à ce moment-là”, a-t-elle déclaré.

Elle dit qu’elle et sa famille ont envisagé de changer de nom, mais ont décidé que ce serait trop de travail et d’argent. Le logo est déjà sur leurs menus, leurs tasses, leur image de marque et leur vitrine.

“Alors je dis, eh bien, nous allons le faire comme nous le savons – il suffit de travailler dur et d’essayer de faire de la meilleure nourriture possible”, a-t-elle déclaré.

Backlash et une fin heureuse

Les commentaires négatifs ont rempli plusieurs groupes Facebook locaux, selon le Washington Post et ctpost.com. CBC n’a pas vu les commentaires, car ils ont pour la plupart été supprimés par les modérateurs.

Le groupe Facebook du comité de la ville républicaine de Coventry CT a abordé le contrecoup dans un message le 22 janvier .

Du pain perdu est servi au Woke Breakfast & Coffee. (Petit-déjeuner réveillé et café/Facebook)

“Bien que le nom puisse au début déclencher la sonnette d’alarme de certains conservateurs, il est clair que le propriétaire n’a jamais voulu qu’il s’agisse d’une déclaration politique”, lit-on.

“Nous décourageons fortement toute négativité à l’égard de cette entreprise ou de ses propriétaires entreprenants qui travaillent dur – et nous ne soutenons pas non plus le bavardage impulsif du boycott. Parfois, les mots peuvent signifier exactement ce qu’ils ont toujours signifié.”

Le groupe n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Malgré le début difficile, Quiroga dit que son histoire a eu une fin heureuse.

Lorsque la nouvelle de la réaction a éclaté, la communauté s’est ralliée à elle. Elle a eu tellement de travail au cours de ses deux premières semaines qu’elle cherche déjà à embaucher du personnel supplémentaire pour répondre à la demande.

“Quand j’ouvre et que je vois un tas de gens qui attendent dehors, je suis tellement heureuse”, a-t-elle déclaré. “Les gens me regardent et me disent : ‘Oh, on va te soutenir. Ne t’inquiète pas. On va être là tous les jours.'”

Lisa Thomas, présidente du conseil municipal de Coventry, fait partie des partisans de Quiroga.

“Le restaurant est rempli chaque jour de gens qui l’embrassent et l’accueillent. Mais il est tout aussi important qu’elle ait choisi notre ville pour son entreprise et pour y installer sa famille”, a déclaré Thomas dans un communiqué envoyé par e-mail.

“Cette histoire n’aurait jamais dû être à propos de commentaires dans un groupe de médias sociaux local. Il s’agit de Carmen qui a choisi notre ville pour sa nouvelle entreprise et de l’excitation de la communauté à l’idée d’avoir enfin un petit-déjeuner avec de la bonne nourriture et du café en ville. Ce type de petite entreprise est un atout essentiel pour notre communauté.”