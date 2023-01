Le propriétaire de Wakey Wines qui a été interdit par TikTok après avoir vendu Prime à 100 £ est condamné pour un trafiquant de drogue qui a passé des années en prison

Un patron de magasin CORNER qui a été banni de TikTok pour avoir vendu la boisson énergisante Prime à 100 £ est un trafiquant de drogue condamné, a-t-il émergé.

Le propriétaire de Wakey Wines, Mohammad Azar Nazir, 42 ans, a vendu de l’héroïne et du crack avant de devenir une sensation en ligne.

Le patron du dépanneur Mohammad Azar Nazir est un trafiquant de drogue reconnu coupable Crédit : Ben Lack

Il a été emprisonné en 2015 pour avoir vendu de la cocaïne et de l’héroïne Crédit : Police du West Yorkshire

Sa boutique Wakefield Wines est devenue virale pour avoir vendu la boisson énergisante Prime jusqu’à 100 £ la bouteille Crédit : Ben Lack

Il a admis avoir vendu des drogues de classe A et a passé quatre ans derrière les barreaux après avoir été emprisonné pendant huit ans en 2015.

Depuis, il a changé sa vie et s’est installé à Wakefield, dans le West Yorkshire.

Et il a été surnommé le marchand de journaux le plus cher de Grande-Bretagne lorsqu’il est devenu viral pour avoir fouetté la boisson énergisante Prime à 1,99 £ pour plus de 100 £ la bouteille.

En janvier dernier, il a déclaré à ses followers : “En 2015, je vendais de la drogue, je faisais mal… J’ai fait la plus grosse erreur de ma vie.

“Je suis sorti de prison en 2019, j’ai changé ma vie. Je n’ai pas [sic] rien à voir avec les médicaments de classe A, je travaille dur pour mon argent maintenant.

“J’étais ça [a drug dealer] dans le passé. J’étais le plus gros idiot que vous puissiez rencontrer… J’ai fait la plus grosse erreur en vendant de la drogue et je le regrette encore aujourd’hui.”

La boutique de Nazir est devenue virale pour avoir vendu Prime à des prix très gonflés. Une cliente s’est vantée dans un clip d’avoir payé plus de 1 200 £ pour les canettes.

Dans ses vidéos virales, Nazir fait poser ses clients avec la boisson et décrit son entreprise comme la meilleure de Wakefield.

Mais le co-fondateur de Prime et YouTuber KSI a averti ses abonnés de ne pas acheter la boisson à des prix aussi élevés.

La boisson, également fondée par YouTuber Logan Paul, est vendue pour seulement 2 £ et les principaux détaillants.

Wakey Wines a vu son compte suspendu lorsqu’il a atteint environ 500 000 abonnés. Nazir a blâmé les gens “horribles jaloux”.

Il a ajouté: “Toutes mes vidéos sont pour le plaisir. J’ai vu une idée d’entreprise avec des bonbons comme n’importe quel autre homme d’affaires et j’en ai profité.”

TikTok a confirmé que l’interdiction était une erreur et que son compte avait été rétabli ce soir.

Prime est devenue la première “boisson virale” et est de plus en plus demandée dans les magasins britanniques.

La version en conserve de la boisson n’a été lancée qu’aux États-Unis, les détaillants britanniques ne stockant généralement que la version en bouteille.

Les clients ont parcouru plus de 100 milles pour mettre la main sur la boisson chez les marchands de journaux populaires de Wakefield.

Une autre vidéo TikTok montre même qu’une femme paie 145 £ pour six bouteilles de Prime.

D’autres vidéos montraient un groupe de filles qui avaient parcouru 133 miles de Carlisle, Cumbria, à Wakefield.

Prime a vu les acheteurs faire la queue pendant des heures pour attraper les boissons contenant principalement de l’eau additionnée de vitamines et de minéraux, avec peu de calories et sans sucre ajouté.

Annoncée comme une “boisson hydratante”, elle est également composée d’eau de coco mais ne contient pas de caféine.

La boisson est si chaude chez les jeunes que des parents désespérés ont parcouru plus de 800 kilomètres juste pour mettre la main sur une bouteille.

Les supermarchés ont même vu des bousculades de clients et de parents écarter les enfants pour mettre la main sur une bouteille.

Et sur Facebook Marketplace, les bouteilles sont proposées 10 fois le prix d’origine.