Le propriétaire de Wagner dit que la guerre en Ukraine pourrait durer des années

Yevgeny Prigozhin a déclaré dans une interview vidéo publiée vendredi soir qu’il faudrait entre 18 mois et deux ans à la Russie pour s’assurer pleinement le contrôle du Donbass, le cœur industriel de l’est de l’Ukraine. Il a ajouté que la guerre pourrait durer trois ans si Moscou décidait de s’emparer de territoires plus larges à l’est du Dniepr.

La déclaration de Prigozhin, un millionnaire qui entretient des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et a été surnommé “le chef de Poutine” pour ses lucratifs contrats de restauration au Kremlin, a marqué une reconnaissance des difficultés rencontrées par le Kremlin dans la campagne, qu’il s’attendait initialement à conclure en quelques semaines lorsque les troupes russes ont envahi l’Ukraine le 24 février.

La Russie a subi une série de revers humiliants à l’automne lorsque l’armée ukrainienne a lancé des contre-offensives réussies pour récupérer de larges pans de territoire à l’est et au sud. Le Kremlin a évité de faire des prévisions sur la durée des combats, affirmant que ce qu’il a appelé “l’opération militaire spéciale” se poursuivra jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints.

Les forces russes se sont concentrées sur les provinces ukrainiennes de Louhansk et de Donetsk qui composent la région du Donbass où les séparatistes soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Les responsables ukrainiens et occidentaux ont averti que la Russie pourrait lancer une nouvelle vaste offensive pour tenter de renverser le cours du conflit alors que la guerre approche d’un an. Mais le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Chernyak, a déclaré au Kyiv Post que “le commandement russe ne dispose pas de suffisamment de ressources pour des actions offensives à grande échelle”.

“L’objectif principal des troupes russes reste d’obtenir au moins un certain succès tactique dans l’est de l’Ukraine”, a-t-il déclaré.

Vendredi, la Russie a lancé la 14e série de frappes massives contre les installations énergétiques ukrainiennes et d’autres infrastructures vitales. Des installations d’infrastructure à haute tension ont été touchées dans les régions de l’est, de l’ouest et du sud, entraînant des pannes de courant dans certaines régions.

Le chef militaire ukrainien, le général Valerii Zaluzhnyi, a déclaré que les forces russes avaient lancé 71 missiles de croisière, 35 missiles S-300 et sept drones Shahed entre jeudi soir et vendredi midi, ajoutant que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu 61 missiles de croisière et cinq drones.