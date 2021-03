Le propriétaire de USA Today abandonne la bande dessinée “ Mallard Fillmore ” pour “ ne pas répondre aux normes ” après des coups sur des athlètes féminines trans

La bande dessinée conservatrice combative «Mallard Fillmore» a été abandonnée par l’ensemble du groupe de médias Gannett. La décision aurait été prise en raison de son coup à Biden et de l’accès des athlètes trans aux sports féminins.

Gannett est le plus grand éditeur de journaux en Amérique par tirage quotidien et possède USA Today, ainsi que certains des plus grands journaux régionaux, dont l’Indianapolis Star et le Detroit Free Press. Le groupe a récemment laissé tomber la bande dessinée Mallard Fillmore, cela a été confirmé au Washington Times.

«Nous avons pris la décision le mois dernier d’interrompre la bande dessinée Mallard Fillmore dans nos journaux, car un examen des travaux récents a montré qu’elle ne répondait pas à nos normes,» Amalie Nash, vice-présidente senior des nouvelles locales chez USA Today Network, a déclaré.

Certains journaux appartenant à Gannett, tels que le Sarasota Herald-Tribune et The Record, avaient précédemment annoncé qu’ils ne publieraient plus la bande dessinée sur leurs pages, mais le nouveau rapport confirme que c’était la décision de l’éditeur de la supprimer.

Devinez qui a obtenu «Cancel Culture» cette fois-ci? … https: //t.co/70znNewUaB – Bruce Tinsley (@mallardfillmore) 4 mars 2021

Nash a nié que Mallard Fillmore ait été interdit pour des raisons politiques, et en particulier pour avoir attaqué le président Joe Biden, en disant: «Nous apprécions et publions des travaux qui présentent des perspectives à travers le spectre politique.» C’était en réponse à la façon dont le créateur de la bande dessinée, Bruce Tinsley, a décrit son point de vue sur l’annulation.

Tinsley a déclaré que lundi, il avait été informé par King Features, la société de syndication de Mallard Fillmore, que Gannett avait sorti la bande dessinée de deux dessins animés de la mi-février qui critiquaient le décret de Biden sur la discrimination sexuelle. Le libellé dans l’ordre où “Les enfants devraient pouvoir apprendre sans se soucier de savoir s’ils se verront refuser l’accès aux toilettes, aux vestiaires ou aux sports scolaires”, a été considérée par de nombreux conservateurs comme ouvrant la voie à l’octroi d’un accès obligatoire aux femmes trans pour participer aux sports féminins.

Aussi sur rt.com “ Triste journée pour le sport féminin ”: Row éclate après que Joe Biden a signé une ordonnance de discrimination sexuelle ouvrant la voie aux athlètes transgenres

Les deux bandes de Mallard Fillmore ont toutes deux montré que Biden réfléchissait à son déménagement. Dans l’un, le président s’est félicité d’avoir terminé “ségrégation” – ei restreignant le sport féminin aux femmes seulement – et dans l’autre, il a dit qu’il aidait «Les athlètes transgenres ont battu le **** des femmes biologiques.»

Dirigeants de King Features “M’a explicitement dit que les deux bandes dessinées en question étaient la raison des annulations,” Tinsley a déclaré au Washington Times. «Ils ont ajouté que l’objection de Gannett n’était pas que les dessins animés« soient «anti-Biden», mais qu’ils pensaient qu’ils étaient insensibles aux athlètes transgenres qui rivalisent avec des athlètes biologiquement féminins.

L’écrivain a déclaré que sa bande dessinée avait parfois été annulée par des journaux individuels, mais l’interdiction générale de Gannett était “sans précédent.”

Aussi sur rt.com Pas l’abeille! Si 2 masques sont bons, 3 masques sont meilleurs, affirme CNBC – faisant écho à un site de satire notoire

Mallard Fillmore existe depuis 1994 et suit le personnage éponyme, un canard anthropomorphe, qui est un journaliste et commentateur conservateur au franc-parler. De nombreux critiques de gauche le détestent, avec une caractérisation qui l’appelle “Un coup de pied fiable à l’aine libérale qui nous met en forme de combat tous les matins.”

L’attitude a été illustrée dans une bande parodique réalisée pour le livre de 2004 «America», qui a été écrit par le personnel de «The Daily Show». Il montre Mallard Fillmore livrant un point de discussion conservateur avant de dire: «Oups! J’ai oublié de raconter une blague!

Jon Stewart a mis cette parodie de Mallard Fillmore dans l’un de ses livres, et la seule raison pour laquelle je sais que c’est faux, c’est parce que j’ai ri: pic.twitter.com/5kIUW9eDlH – As-o-aces (@aceoaces) 5 mars 2021

Gannett n’est pas le seul à éliminer la satire politique pour protéger les sentiments de ses lecteurs. Le New York Times, par exemple, a décidé en 2019 de ne pas publier du tout des caricatures politiques, après qu’une bande dessinée critiquant l’influence israélienne sur le président de l’époque Donald Trump ait été jugée antisémite par les critiques.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!