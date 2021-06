Le propriétaire de TikTok fustige son rival « anticoncurrentiel » après que le haut dirigeant ait déploré un court contenu vidéo sur « l’alimentation des porcs de lavage de cerveau »

Cette semaine, les dirigeants du propriétaire de TikTok, ByteDance, et le géant d’Internet Tencent Holdings ont échangé des accusations pas si voilées d’avoir profité de pratiques immorales, alors que les entreprises se disputent le marché lucratif du partage de courtes vidéos en Chine. La première salve a été lancée par le vice-président de Tencent, Sun Zhonghuai, alors qu’il s’exprimait lors d’une conférence technique à Chengdu. Il a déploré la faible qualité du contenu disponible sur les plates-formes vidéo courtes et la puissance des algorithmes personnalisés utilisés pour générer des flux.

« Beaucoup de gens dans les gares, les aéroports et les stations de métro passent ces courtes vidéos de lavage de cerveau à haute voix comme des idiots » Sun a déclaré lors de la Convention annuelle de l’audio et de la vidéo sur Internet en Chine (CIAVC). Il a comparé ces vidéos à « nourriture pour porcs » et averti qu’ils « pourrait rapidement faire baisser le goût et l’esthétique de toute une génération. »

Répondant à Sun dans un article publié vendredi, le vice-président de ByteDance, Li Liang, a souligné le développement rapide de Tencent de plates-formes vidéo courtes. « Peut-être [Sun] n’est pas au courant que la seule plate-forme vidéo courte qui n’a pas mis en œuvre un « mode de protection mineur » comme requis est la fonction « Canaux » de WeChat », il a écrit.

Lancés en version bêta en janvier 2020, en six mois, les canaux WeChat comptaient plus de 200 millions d’utilisateurs quotidiens actifs, selon les rapports de l’entreprise. Un autre produit à succès soutenu par Tencent, Kuaishou, a une audience active de 300 millions de personnes. Douyin, le service frère chinois de TikTok de ByteDance, est en tête du marché, avec 600 millions d’utilisateurs. Le secteur de la vidéo courte est l’un des domaines du contenu en ligne qui connaît la croissance la plus rapide en Chine.

ByteDance a ensuite publié un long message sur sa chaîne WeChat, appelant les remarques de Sun « extrêmement arrogant et injuste » et accusant Tencent de s’être livré à des pratiques anticoncurrentielles pendant des années. En février, la société a poursuivi son concurrent, alléguant que Tencent enfreignait les règles destinées à empêcher la monopolisation du secteur technologique chinois, dont le projet avait été dévoilé en novembre.

ByteDance allègue que les plates-formes appartenant à Tencent ont délibérément supprimé l’accès des utilisateurs à leur contenu et à leurs applications. Tencent a déclaré que son comportement n’était pas destiné à étouffer la concurrence puisqu’il s’appliquait à ses propres services et accusait ByteDance de récolter de manière trompeuse les données des utilisateurs de WeChat.

Incidemment, plus tôt cette semaine, Tencent a publié une explication des comportements des créateurs de contenu vidéo et des streamers qu’il considère comme une violation des règles de ses plateformes. Sur la base de précédents de suppression de contenu, plus de 70 exemples comprenaient le pincement du nez, le port de sous-vêtements sur la tête, la lecture de cartes de tarot et l’écrasement de cactus à mains nues dans le cadre d’un défi.

L’accusation de corruption de la moralité publique a un poids important en Chine, où le gouvernement considère l’harmonie sociétale comme un objectif primordial. Global Times, le tabloïd considéré comme reflétant les points de vue du Parti communiste chinois sur diverses questions, a commenté les querelles des deux géants de la technologie, affirmant que la réaction des internautes chinois était d’un « pot appelant la bouilloire noire » nature.

