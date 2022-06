Le propriétaire de TikTok, ByteDance, voit 1 milliard de dollars dépensés par les joueurs pour ses jeux

« Il a développé ses opérations de jeux si rapidement qu’il est déjà en train de devenir un important éditeur de jeux mobiles, en particulier en Chine et en Asie. Il a encore un long chemin à parcourir pour rattraper des poids lourds comme NetEase et Tencent, bien sûr, mais il évolue dans le bonne direction. »

ByteDance, mieux connu pour sa courte application vidéo TikTok et la version chinoise Douyin, a cherché à se développer de manière agressive dans le jeu mobile, un domaine dominé par Tencent et NetEase en Chine. Plus tôt cette année, ByteDance a créé en interne une unité commerciale dédiée aux jeux.

Le propriétaire de TikTok a généré 1 milliard de dollars de dépenses de joueurs sur ses jeux mobiles entre le 21 juin 2021 et le 20 juin 2022, soit une augmentation de 16 % par rapport à la même période l’année dernière, selon la société d’analyse de données Sensor Tower. Ce chiffre inclut les données de l’App Store d’Apple et de Google Play, mais pas les magasins Android tiers en Chine.

ByteDance a connu un succès mondial avec son application TikTok et la société basée à Pékin commence à voir des résultats dans les jeux grâce à ces acquisitions.

Les plus grands marchés de la société se trouvent en Asie, le Japon représentant 34 % des dépenses des joueurs pour ses titres mobiles, tandis que la Chine se classe deuxième et les États-Unis troisième, a déclaré Chapple.

« Ce que je trouve le plus intéressant, c’est l’importance de ses accords avec Moonton et C4 dans cette expansion internationale », a-t-il ajouté.

Au cours de la dernière année, le plus grand marché en termes de revenus pour Mobile Legends de Moonton était les États-Unis avec plus de 50 millions de dollars, selon les données de Sensor Tower. Girls Chronicle: Idle Heroine de C4, quant à lui, a généré 303,5 millions de dollars au cours de cette période au Japon, selon les données.

L’expansion internationale est essentielle pour ByteDance, car les régulateurs en Chine ont renforcé le contrôle du secteur national des jeux. L’année dernière, Pékin a déclaré que les enfants de moins de 18 ans n’étaient autorisés à jouer à des jeux en ligne que pour jusqu’à trois heures par semaine. Et l’industrie du jeu en Chine sort à peine d’un gel des approbations de plusieurs mois. En Chine, les jeux ont besoin d’une approbation réglementaire pour être monétisés.

Ces mesures strictes ont frappé les géants chinois du jeu, Tencent enregistrant la croissance de ses revenus la plus lente jamais enregistrée au deuxième trimestre de l’année.

Tencent et NetEase se sont tous deux tournés vers les marchés internationaux pour se développer, une tactique que ByteDance semble reproduire au milieu des vents contraires réglementaires chez eux.

« La société a passé l’année dernière à développer ses opérations à la fois en Chine et à l’international. Face aux défis réglementaires en Chine, nous pourrions voir ByteDance rejoindre Tencent et NetEase et étendre ses opérations à l’international, ce que la société a déjà une expérience et un succès considérables. avec TikTok », a déclaré Chapple.