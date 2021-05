Le propriétaire de TikTok, ByteDance, déclare que le PDG Zhang Yiming démissionnera

Zhang Yiming, qui a aidé à fonder la société mère de TikTok, le conglomérat Internet chinois ByteDance, et l’a transformé en un géant chevauchant le monde, quittera ses fonctions de directeur général à la fin de l’année pour se concentrer sur la stratégie à long terme, a-t-il écrit dans un lettre aux employés daté du mercredi.

Le co-fondateur et responsable des ressources humaines de ByteDance, Liang Rubo, prendra les rênes en tant que directeur général.

«Après avoir transféré mon rôle de PDG et me retirer des responsabilités de gestion quotidienne, j’aurai l’espace pour explorer les stratégies à long terme, la culture organisationnelle et la responsabilité sociale, avec une perspective plus objective de l’entreprise», M. Zhang a écrit.

M. Zhang, 38 ans, est également le président de ByteDance. La lettre, que ByteDance a publiée sur son site Web, ne précisait pas si la transition à la direction affecterait son rôle à ce poste.