Le propriétaire de Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, est blâmé pour sa relégation en Ligue 1 | Actualités du football

Le propriétaire de Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, a écrit une lettre aux supporters de Owls, accusant la relégation du club en League One.

Le sort de l’équipe de Darren Moore a été scellé le dernier jour de la saison du championnat après un match nul 3-3 contre Derby County à Pride Park, qui les a vus rejoindre Rotherham et Wycombe pour être rétrogradés au troisième niveau du football anglais.

Mercredi sont de retour en Ligue 1 après 10 ans dans le championnat avec leur déduction de six points pour avoir enfreint les règles de dépenses se révélant être leur chute cette saison. L’équipe du South Yorkshire a perdu 50% de ses matchs de championnat au cours de la saison 2020/21.

L’entraîneur-chef Moore a également subi une grave crise de coronavirus et de pneumonie post-Covid au cours de la seconde moitié de la saison, ce qui a vu le joueur de 47 ans manquer un certain nombre de matchs en charge des affaires de la première équipe.

















2:16



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Derby County et Sheffield mercredi



Chansiri, qui a acquis le club de Hillsborough à Milan Mandaric en 2015, a mis la responsabilité de la relégation de mercredi sur ses propres épaules et s’est excusé sans réserve pour le revers.

L’homme d’affaires thaïlandais a ajouté que Moore sera toujours en charge la saison prochaine alors que le club cherche à revenir au championnat à sa première tentative.

La lettre disait: « En tant que propriétaire et président, j’assume l’entière responsabilité de tout ce qui se passe dans notre club. Je suis le leader et dans les bons ou les mauvais moments, la responsabilité de Sheffield Wednesday m’incombe. Je suis désolé pour vous tout cela. nous avons été relégués.

Image:

L’attaquant du Derby Colin Kazim-Richards console Barry Bannan de Sheffield Wednesday après que le match nul 3-3 des équipes a confirmé la relégation des Owls



« Ce n’était jamais ce à quoi je m’attendais quand je suis arrivé à Hillsborough en 2015, ma vision était d’amener mercredi en Premier League. Nous sommes venus si près en 2016 puis à nouveau en 2017 et depuis lors, les temps n’ont pas été aussi bons du tout.

« Dans le football, dans le sport, il y a des hauts et des bas et en ce moment, c’est le plus bas que j’ai ressenti et je sais que vous ressentirez la même chose. Il n’y a aucune garantie dans le football, nous avons fait de notre mieux mais de notre mieux. Nous devons maintenant faire face à la réalité de ce qui nous attend et du moins pour la saison prochaine, c’est la Ligue 1.

«Nous devons nous relever du sol et avancer de manière positive. Nous avons eu des plans pour les deux scénarios et maintenant notre avenir immédiat est clair, nous pouvons commencer à mettre ces plans en place.

« Je peux promettre qu’en tant que président, je donnerai tout ce que je peux et offrirai autant de soutien que possible à tout le monde alors que nous essayons de parvenir à une promotion dès la première tentative. Il y a des problèmes que nous devons résoudre à court et à long terme et certaines choses vont pas du jour au lendemain.

Image:

Darren Moore a enduré une dure bataille contre les effets à long terme du coronavirus et son rétablissement est toujours en cours



« Darren Moore sera le manager à coup sûr et au moment où je mentionnerai le nom de Darren, je dois lui souhaiter bonne chance alors qu’il continue à se remettre de la maladie. La santé doit passer avant toute autre chose, comme cette dernière année nous l’a appris plus que jamais. .

« Je tiens à remercier le personnel d’entraîneurs qui se sont mobilisés en l’absence de Darren et également à tous ceux qui ont travaillé si dur pendant ce qui est devenu l’une des saisons, sinon la plus difficile de l’histoire de Sheffield Wednesday. la pire façon possible mais il faut chercher la lumière au bout du tunnel.

















2:12



Le patron du Derby, Wayne Rooney, a déclaré que son équipe avait connu une fin de saison en montagnes russes en évitant la relégation en faisant match nul 3-3 avec Sheffield mercredi dans le championnat.



« Nous allons reconstruire sur le terrain, et en dehors, le jour où les fans reviendront ne peut pas venir assez tôt. Je dis merci à nos fans, cela a été sans âme sans vous avoir suivi l’équipe à domicile et à l’extérieur et je sais que tous les clubs disent le même mais nous avons tellement manqué votre soutien.

«Comme vous tous, j’espère que la vie pourra bientôt revenir à la normale et que dans le football, cela signifiera que nos fans reviendront à Hillsborough et suivront l’équipe à travers le pays dans les nombres que vous faites.

« Vous ne méritez pas cette fin de saison que nous voudrons oublier à bien des égards, mais dans d’autres, nous pouvons regarder en arrière comme un tournant pour la renaissance de notre club. »