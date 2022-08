Le propriétaire de Scorched Earth affirme que les brasseries locales ont un attrait qui peut inclure les familles – Shaw Local

Scorched Earth Brewing est prêt pour l’été.

Pendant la pandémie, Scorched Earth Brewing a presque doublé son espace extérieur pour les clients en installant un grand patio, et le nouveau propriétaire Greg Doyen a déclaré que la salle à manger basée à Algonquin prévoyait de l’utiliser à bon escient alors que le temps estival frappe le comté de McHenry.

“Les événements sont de retour”, a déclaré Doyen, qui a acquis la brasserie fin avril. «Les gens en ont assez d’être à l’intérieur, mais ils veulent être avec leurs enfants ou leurs chiens. Nous voulons que ce lieu soit accueillant pour les familles. Et maintenant, nous recevons à nouveau des demandes pour participer à des festivals. Ce n’était pas là les deux dernières années.

Alors que les brasseries McHenry et Kane County intensifient leurs événements printaniers et estivaux dans des circonstances plus normalisées, sans restrictions pandémiques, beaucoup cherchent à élargir leur attrait pour réussir dans une industrie toujours compétitive, a déclaré Ray Stout, directeur exécutif de l’Illinois Craft Brewers Guild .

« La brasserie est un lieu de rassemblement pour les communautés locales », a déclaré Stout. “Nous constatons une augmentation du nombre de personnes qui reviennent, et c’est formidable.”

Pendant la pandémie, de nombreuses brasseries à travers l’État ont construit des patios et réaménagé des places de stationnement pour permettre à plus de clients d’être à l’extérieur, a déclaré Stout. Il fait également partie du nombre croissant de visiteurs de la brasserie qui amènent leurs enfants.

“Ils aiment s’asseoir à des tables de pique-nique en mangeant des frites, pendant que je déguste une bière de classe mondiale”, a déclaré Stout à propos de ses deux enfants. “Au printemps et en été, il n’y a pas de meilleur endroit pour boire une bière que sur une terrasse.”

Greg Doyen, le nouveau propriétaire de Scorched Earth Brewing, s’entretient avec des employés le mardi 10 mai 2022, à la brasserie du 203, rue Berg à Algonquin. (Gregory Shaver/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Parmi les événements réguliers que Scorched Earth accueillera cet été figurent des camions de restauration le week-end, de la musique live et des anecdotes. Doyen a également déclaré que la brasserie cherchait à revenir dans les festivals locaux et qu’il faisait des heures supplémentaires pour ajouter Scorched Earth à certains événements au cours des prochains mois.

L’animateur de trivia Joe Coia, qui travaille avec Chicago Trivia et organise des soirées trivia dans plusieurs lieux locaux, notamment Crystal Lake Brewing à Crystal Lake et Black & Grey Brewing Co. à East Dundee, a déclaré qu’il avait remarqué alors qu’il faisait des soirées trivia tout au long de la pandémie. un changement bienvenu récemment de retour vers des atmosphères pré-pandémiques.

“C’était un peu boiteux pendant la pandémie”, a déclaré Coia à propos des événements trivia, dont beaucoup se sont déroulés virtuellement ou comprenaient des restrictions comme des invités masqués ou socialement éloignés. “Lentement, les choses ont commencé à s’améliorer, à reprendre, avec plus de lieux, plus de lieux. Les foules sont encore plus petites qu’avant la pandémie, mais pas beaucoup.

Dans le comté, Scorched Earth a lancé une tendance lors de son ouverture en 2014 et a contribué à transformer les brasseries du comté de McHenry en un attrait touristique majeur, a déclaré Jaki Berggren, président de Naturally McHenry County.

L’agence de tourisme locale travaille à la promotion de neuf brasseries et de deux distilleries en plus des autres tirages du comté, a-t-elle déclaré.

“Les brasseries se portent très bien l’été ici”, a déclaré Berggren. “Les gens pensent que les brasseries sont réservées aux adultes, mais je pense que toutes les brasseries locales ont fait preuve de créativité dans ce qu’elles ont fait, qu’il s’agisse d’agrandir l’espace extérieur et d’ajouter des tentes ou d’ajouter des jeux.”

Doyen, qui a grandi à McHenry, a déclaré qu’il venait à la brasserie avec une formation en stratégie commerciale et en finance, et espère intégrer une approche analytique pour déterminer comment faire avancer Scorched Earth.

Cela inclut la prise de décisions basées sur des données sur les réponses des clients aux nouvelles bières, et Scorched Earth pourrait même ramener des bières populaires mais retirées en fonction des résultats d’un futur vote des clients, a déclaré Doyen.

“C’est excitant de faire de petits lots et d’obtenir les commentaires des clients”, a déclaré Doyen. « J’ai été à l’écoute des clients, de ce qu’ils veulent. Tout le monde a une bière préférée du passé qu’il veut ramener. Il existe de nombreuses applications différentes et de nombreuses données que vous pouvez exploiter pour savoir comment les gens évaluent notre bière. »

Une bière à la retraite, Doyen, a déclaré avoir entendu plusieurs clients poser des questions au cours de ses premières semaines en tant que propriétaire de Base Jumper, une IPA aromatisée aux agrumes.

Taps chez Scorched Earth Brewing le mardi 10 mai 2022, à la brasserie du 203 rue Berg à Algonquin. (Gregory Shaver/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Un certain nombre de bières ont été lancées récemment ou sur une base limitée pour la Craft Beer Week, qui s’est déroulée du 13 au 20 mai. Scorched Earth a sorti deux nouvelles bières, Live & Let Rye IPA et Raspberry and Lime Slip N’ Slush, une super- gosier fruité.

“J’ai toujours été intéressé par l’industrie en tant que consommateur”, a déclaré Doyen. « Le brassage artisanal est un processus tellement incroyable. Il y a beaucoup de science là-dedans. Il existe des options presque illimitées pour ce que vous pouvez faire et expérimenter avec des bières. »

Doyen et Stout ont déclaré que même si les goûts des clients changent légèrement avec les saisons, ils pensent que les IPA sont toujours la catégorie de bière la plus populaire dans l’ensemble. Mais conformément aux tendances visant à rendre les lieux plus inclusifs pour les familles, Stout a déclaré qu’il voyait de nombreuses brasseries s’éloigner des bières à forte teneur en alcool “qui ne feront que vous enivrer” au profit des pilsners et des lagers contenant moins de 5% d’alcool en volume.

Dans l’ensemble, a déclaré Doyen, malgré la grande variété d’options disponibles – Scorched Earth propose plus de 30 bières dans sa salle à manger – presque toutes les brasseries locales survivent grâce à la popularité de leurs sélections de bières de base.

En plus de maintenir la qualité des offres de bière de base, Doyen a déclaré qu’il chercherait à maintenir autant que possible l’entreprise existante, y compris le personnel actuel, qu’il a décrit comme “exceptionnel”.