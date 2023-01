Le propriétaire de Saks Fifth Avenue dévoile son projet de casino dans un magasin de New York

L’opposition est probable. Le conseil communautaire 5, qui représente la zone qui comprend le bâtiment Saks, est contre le développement d’un casino par crainte que cela ne nuise aux entreprises locales, a déclaré Layla Law-Gisiko, présidente du comité d’utilisation des terres, du logement et du zonage du conseil.

Le bâtiment est également situé en face de la cathédrale Saint-Patrick, le cœur historique de l’église catholique romaine de New York. Un porte-parole de l’archidiocèse a refusé de commenter les plans.

Debout à l’extérieur de la cathédrale, Chris Wilmout, 43 ans, de Washington, DC, était en train de visiter la ville. “Pas un fan, pas un fan”, a-t-il déclaré à propos du casino. “Times Square a plus de sens, car c’est déjà comme Vegas là-bas.”

Le champ des soumissionnaires de Manhattan est particulièrement encombré. SL Green, un important promoteur commercial, s’associe à Caesars Entertainment pour convertir un gratte-ciel de bureaux au 1515 Broadway à Times Square, près du bal du Nouvel An, en un casino et un complexe de divertissement. Les entreprises liées travailleront avec Wynn Resorts pour développer la moitié ouest tentaculaire de Hudson Yards en un quartier de congrès et de casino avec une école et de nouveaux logements. Et le groupe Soloviev a les yeux rivés sur un site de 6,7 acres près du siège des Nations Unies qui pourrait accueillir un grand complexe à usage mixte avec une grande roue et un nouveau musée.