Le propriétaire de Reebok, Authentic Brands, conclut un accord de 254 millions de dollars pour Ted Baker

Authentic Brands Group, le conglomérat de distribution qui possède des marques telles que Reebok, Forever 21 et Juicy Couture, a conclu un accord pour acheter la chaîne de mode britannique Ted Baker pour environ 211 millions de livres, soit 254 millions de dollars.

Le prix de la transaction représente une prime d’environ 18 % par rapport au cours de clôture de Ted Baker lundi. La société est cotée à la Bourse de Londres.

Ted Baker a déclaré que son conseil d’administration recommandera à l’unanimité aux actionnaires de voter pour l’accord.

Après l’achèvement, ABG a déclaré son intention de séparer l’activité de Ted Baker en une société holding de propriété intellectuelle qui resterait contrôlée par ABG, plus une ou plusieurs sociétés d’exploitation qui géreraient les magasins, les opérations de commerce électronique et les activités de vente en gros de la marque.

ABG a également déclaré qu’elle explorerait les options pour transférer la propriété et le contrôle complets ou partiels de tout ou partie de ces sociétés d’exploitation distinctes à d’autres partenaires.

L’annonce de mardi met fin à des mois de spéculations sur l’avenir du surnom de mode britannique, qui a été contraint de se mettre en vente plus tôt cette année au milieu des difficultés liées à la pandémie.

Ted Baker a rejeté plusieurs offres de la chaîne de capital-investissement Sycamore Partners avant de lancer son propre processus de vente. ABG avait également à un moment donné eu des entretiens avec Ted Baker au sujet d’un accord avant de s’éloigner.

Le PDG et fondateur d’ABG, Jamie Salter, a déclaré dans un communiqué publié mardi que la marque Ted Baker est “très appréciée” par les consommateurs du monde entier.

“Nous sommes ravis de construire sur la base mondiale de la marque grâce à un modèle commercial axé sur les partenariats de licence, de vente en gros, de détail, numériques et de marketing stratégique”, a-t-il déclaré.

Ted Baker est également au milieu de ses propres plans de redressement et espère profiter de la vigueur continue des dépenses de luxe, même si l’inflation persiste et que les consommateurs ont réduit leurs dépenses sur d’autres articles non discrétionnaires.

La vigueur du commerce de détail de luxe a suscité davantage d’activités de fusions et acquisitions dans ce secteur, tandis que les entreprises britanniques sont devenues plus abordables pour les acheteurs étrangers en raison de la faiblesse de la livre.