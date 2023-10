Le propriétaire de Miami confirme le retour du match hommage à Messi à Barcelone

Le propriétaire majoritaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a révélé qu’un futur match amical contre Barcelone était en préparation. Lors d’une récente interview avec un média espagnol Marca, Mas a affirmé que le match serait un hommage à Lionel Messi. Même si aucune date n’est encore fixée, il se jouera dans la ville catalane.

« J’ai donné [Messi] mon engagement que je ferai tout mon possible dans les années à venir pour qu’il ait l’opportunité de dire au revoir à ses fans à Barcelone », a révélé Mas à Marca.

« L’Inter Miami ira [to Barcelona] ou nous aurons une sorte de match. Le départ de Messi de Barcelone n’était pas à son goût. Il n’a pas pu dire au revoir à son club, qui l’a accueilli comme un enfant, et je pense que les circonstances n’étaient pas ce que Lionel voulait.

Star a quitté le Barça en raison de problèmes financiers en 2021

Messi avait déjà quitté le Barça à l’été 2021 pour le Paris Saint-Germain. La superstar argentine et le club catalan voulaient continuer ensemble pendant cette période. Cependant, la situation financière précaire du Barça a empêché une prolongation du contrat.

Un éventuel match hommage au Barça a été discuté depuis que Messi a rejoint le PSG. Le président du Barça, Joan Laporta, a même annoncé cet été qu’un match amical contre Miami aurait lieu en 2025. Cela coïnciderait avec la réouverture du stade Camp Nou, actuellement rénové.

Mas « choqué » par l’impact de Messi sur la MLS

Parallèlement à la révélation d’un match hommage au Barça, Mas a également évoqué l’impact massif de Messi sur la Major League Soccer. « Je pense que tout a changé avec lui », a proclamé le propriétaire de Miami. « La MLS est différente. Chaque fois que nous jouons à l’extérieur, les stades sont pleins.

« L’accueil réservé à Lionel a été extraordinaire. Le match à New York, avec près de 30 000 supporters et 80 % criant le nom de Messi… il y avait des T-shirts de l’Albiceleste et de l’Inter Miami roses. … Cela m’a choqué. Je ne m’attendais pas à ça. Il y aura un avant et un après l’arrivée de Messi en MLS.

Messi a accumulé un nombre incroyable de 11 buts en 12 matches au total avec Miami. Le club, qui était en grande difficulté avant son arrivée, n’a pas perdu un seul match avec l’Argentin dans l’effectif.

