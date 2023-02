Le propriétaire de Mercedes jette de l’argent par terre à la station-service, les vapeurs d’Internet

Les gens laissent souvent un faux sentiment de fierté prendre le dessus sans se rendre compte qu’un tel comportement peut être blessant pour les autres. Récemment, le comportement irrespectueux d’un propriétaire de voiture envers un employé d’une station-service en Chine a fait fureur sur Internet. La vidéo partagée sur Reddit montre un propriétaire de voiture de luxe jetant de l’argent par la fenêtre après avoir fait le plein dans une station-service, laissant le personnel en larmes.

La vidéo a été partagée avec une légende qui se lit comme suit : “Jeter de l’argent par terre pour un employé de la station-service”.

Regardez la vidéo ici :

Dans le clip non daté de 50 secondes, on peut voir une voiture Mercedes noire entrer dans une station-service pour faire le plein. On peut voir la préposée remplir rapidement l’essence de la voiture, après quoi elle demande au propriétaire de payer. Au lieu de lui remettre respectueusement l’argent, le propriétaire jette quelques billets par terre. Bien qu’elle récupère les notes après que la voiture ait quitté la gare, elle fond en larmes, car elle se sentait humiliée. A la fin de la vidéo, on la voit essuyer ses larmes.

Les internautes qui ont regardé le clip ont été irrités par la vidéo et ont critiqué le propriétaire de la voiture pour son comportement grossier. Certains ont également exhorté les autorités à interdire l’entrée de la voiture dans toutes les stations-service.

Un utilisateur a réagi à l’incident et a écrit : ” C’est tellement décourageant. La voir essuyer ses larmes … comment les gens vivent-ils avec eux-mêmes en traitant quelqu’un de cette façon? ” Un autre a commenté: ” Cela montre le vrai caractère des gens quand vous voyez comment ils traitent les moins fortunés qu’eux. ”

Un troisième a ajouté : ”Pourquoi ? Pourquoi les gens ont besoin d’être méchants ? Il n’y a pas de raison! Ça ne coûte RIEN d’être gentil !” Un autre a écrit : ” Je crois que le karma rattrape des gens comme ça… qui sait ce que cette dame traverse. Je veux lui faire un câlin, ça fait mal. ” Un cinquième a écrit: ” Je crois que le karma rattrape des gens comme ça ….. qui sait ce que cette dame traverse. Je veux lui faire un câlin, ça fait mal.”

Selon les médias locaux, l’automobiliste a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de jeter les billets par terre mais qu’il était pressé au moment de l’incident. Cependant, les gens n’étaient pas convaincus par l’explication.