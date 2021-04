Le co-président de Manchester United, Joel Glazer, a présenté ses excuses aux supporters pour l’implication du club dans le projet de Super League européenne séparatiste, affirmant que la hiérarchie n’avait pas respecté les «traditions profondément enracinées» du jeu anglais.

United faisait partie des six clubs de Premier League qui s’étaient inscrits à l’entreprise avant de se retirer mardi au milieu d’une tempête de protestations de la part des fans, des joueurs et du gouvernement britannique.

« Vous avez clairement exprimé votre opposition à la Super League européenne, et nous avons écouté. Nous nous sommes trompés, et nous voulons montrer que nous pouvons rectifier les choses, » Glazer a déclaré dans une lettre ouverte aux supporters mercredi.

«Bien que les blessures soient crues et que je sache qu’il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je m’engage personnellement à rétablir la confiance avec nos fans et à apprendre du message que vous avez livré avec une telle conviction.

« Nous continuons de penser que le football européen doit devenir plus durable dans toute la pyramide à long terme. Cependant, nous admettons pleinement que la Super League n’était pas la bonne façon de procéder.





« En cherchant à créer une base plus stable pour le jeu, nous n’avons pas réussi à montrer suffisamment de respect pour ses traditions profondément enracinées – la promotion, la relégation, la pyramide – et nous en sommes désolés. »

Le fondateur de Breakaway Super League et président de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré plus tôt mercredi que le projet ne pouvait plus aller de l’avant après le retrait des clubs anglais.

L’Inter Milan italien et l’Atletico Madrid espagnol ont également abandonné la compétition, l’AC Milan indiquant qu’ils le feraient également.

Glazer a assuré aux supporters que les mesures nécessaires seront prises pour reconstruire les relations avec les parties prenantes tout au long du jeu alors qu’ils recherchent des solutions aux «défis à long terme auxquels la pyramide du football est confrontée».

Au milieu de la réaction contre la ligue séparatiste depuis son annonce dimanche, le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, a annoncé qu’il quittait son poste à la fin de la saison.

Le propriétaire principal de Liverpool, John W. Henry, a présenté des excuses similaires aux fans plus tôt dans la journée mercredi.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.