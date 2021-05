Le propriétaire de Man United, Avram Glazer, refuse de s’excuser pour son implication dans la Super League européenne

Le propriétaire de Manchester United, Avram Glazer, a refusé de s’excuser auprès des fans pour l’implication du club dans l’échec de la Super League européenne en échappée.

Avram est membre de la famille américaine Glazer qui possède United. Leur propriété a fait face aux protestations des fans depuis qu’ils ont acheté une participation majoritaire dans le club en 2005, mais celles-ci se sont intensifiées ces dernières semaines depuis l’annonce de l’ESL.

« C’est une opportunité pour vous – des excuses peut-être? », A déclaré un journaliste à Glazer, qui ne s’est pas engagé avec elle.

Le journaliste a ensuite posé des questions sur la question de savoir si la famille envisagerait de vendre le club ou s’il voulait dire quelque chose aux fans, mais il n’a pas répondu.

Le coprésident de United, Joel Galzer, a publié une déclaration le 21 avril pour s’excuser auprès des fans et a déclaré que les propriétaires n’avaient pas respecté les «traditions profondément enracinées» du jeu anglais.

« Bien que les blessures soient crues et que je comprends qu’il faudra du temps pour que les cicatrices guérissent, je m’engage personnellement à rétablir la confiance avec nos fans et à apprendre du message que vous avez livré avec une telle conviction », a-t-il déclaré.

« Nous continuons de penser que le football européen doit devenir plus durable dans toute la pyramide à long terme. Cependant, nous admettons pleinement que la Super League n’était pas la bonne façon de procéder.

Avram Glazer (photo de droite) n’a pas répondu aux questions d’un journaliste. Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

« En cherchant à créer une base plus stable pour le jeu, nous n’avons pas réussi à montrer suffisamment de respect pour ses traditions profondément enracinées – la promotion, la relégation, la pyramide – et nous en sommes désolés. »

Les fans de United ont lancé plusieurs manifestations depuis l’annonce de l’ESL, notamment par effraction dans le terrain d’entraînement du club Carrington, par effraction à Old Trafford et en forçant le report de leur match de Premier League avec Liverpool et en boycottant les sponsors du club.

« Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons pleinement le droit à la liberté d’expression et à des manifestations pacifiques. Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres supporters, le personnel et la police. Nous remercions la police. pour leur soutien et les assistera dans toute enquête ultérieure », a déclaré un communiqué du club à la suite du report du match.

Malgré le fait qu’Avram ait vendu 70 millions de livres d’actions en mars avant la débâcle d’ESL, des sources ont déclaré à ESPN que les Glazers ne sont pas effrayés par les manifestations et qu’il est peu probable qu’ils vendent.

Les Glazers possèdent également l’équipe de la NFL, les Buccaneers de Tampa Bay.