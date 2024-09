Le propriétaire de longue date d’un magasin de Las Vegas « au service de la communauté »

7 septembre — Les résidents de longue date de Las Vegas, au Nouveau-Mexique, ont peut-être reconnu Anselmo Valdez grâce à sa boutique, Gambles Valdez Enterprises, où il a passé près de sept décennies à vendre du matériel, des appareils électroménagers et des meubles.

Certains se souviendront peut-être également de lui comme de l’homme en costume de Père Noël qui livrait des jouets et des cadeaux aux enfants des clients réguliers à l’approche de Noël.

Pour sa fille Maxine Valdez Ortiz, il était l’incarnation de l’éthique du travail. Depuis qu’il a commencé à garder des moutons dans les montagnes du nord du Nouveau-Mexique à l’âge de 9 ans, il a travaillé toute sa vie et n’a jamais pu se résoudre à tout arrêter, même à l’approche de son 90e anniversaire.

« Il était très sociable, très sociable, très extraverti », a déclaré Valdez Ortiz, ajoutant qu’il continuait à travailler en raison de « la passion qu’il avait pour les gens, pour les clients, la passion de son éthique de travail ».

Valdez est décédé le 6 août 2024 à Las Vegas. Il avait 89 ans.

Né en 1934 dans une famille nombreuse, Valdez a d’abord grandi à Chacon, une petite communauté du comté rural de Mora, puis plus tard à Las Vegas, où sa famille a déménagé alors qu’il avait environ 12 ans et où il est passé de l’élevage de moutons au cirage de chaussures.

Il a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1952, a épousé sa petite amie du lycée, Adelina, et s’est engagé dans l’armée, où il a servi pendant la guerre de Corée. Au début de la vingtaine, Valdez a accepté un emploi chez Gambles, qui était à l’époque une chaîne nationale, a déclaré Valdez Ortiz, le cinquième des six enfants d’Anselmo Valdez. Il a travaillé pour cette entreprise en tant que directeur pendant des années, jusqu’au début des années 1980, a déclaré Valdez Ortiz.

« Une fois qu’ils ont fermé, ils ont donné aux gérants la possibilité d’acheter le magasin », a-t-elle déclaré.

À l’époque, Valdez a brièvement envisagé de quitter le commerce de détail et d’essayer de se lancer dans l’immobilier, a déclaré Valdez Ortiz, mais sa femme l’en a dissuadé.

« Elle pensait que c’était ce qu’il savait faire de mieux et que c’était ce qu’il devait faire », a déclaré Valdez Ortiz. « Et il adorait ça. »

Au fil des décennies, Valdez a appris à connaître bon nombre de ses clients comme des habitués fidèles, mais il a également servi un flux constant de personnes de l’extérieur de la ville qui quittaient l’Interstate 25 en route vers un autre endroit.

« Les gens s’arrêtent et disent : « Oh mon Dieu, nous n’avons pas vu de magasin Gambles depuis des années » », a déclaré Valdez Ortiz, qui a commencé à travailler pour son père au début des années 1980, lorsque son mari actuel travaillait également pour lui.

En grandissant, Valdez n’a montré aucun signe de ralentissement. Même pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Valdez Ortiz, lorsque ses frères et sœurs la suppliaient de convaincre son père de rester à la maison au lieu d’aller travailler, il ne voulait pas le faire, estimant qu’il devait garder le magasin ouvert.

« Il a dit qu’il devait être là pour ses clients », se souvient Valdez Ortiz. « … C’était une bonne affaire. Nous avons simplement répondu aux besoins des gens et nous nous sommes assurés d’avoir des désinfectants pour les mains et des masques à disposition. »

Pendant les incendies d’Hermits Peak/Calf Canyon et les inondations qui ont suivi en 2022, Valdez a maintenu l’entreprise ouverte, même lorsque le Walmart de Las Vegas a fermé.

« La fumée était assez intense », a déclaré Valdez Ortiz. « Nous avions beaucoup d’humidificateurs d’air, de déshumidificateurs et de masques. (…) Il s’occupait de la communauté. »

Valdez, dont l’épouse est décédée en 2016, n’a jamais officiellement pris sa retraite, même s’il en parlait de temps à autre. Récemment encore, alors qu’il souffrait d’un cancer et marchait avec une canne, il travaillait parfois à domicile, mais il n’a jamais cessé de travailler, a déclaré Valdez Ortiz. Jusqu’à la toute dernière semaine de sa vie, père et fille étaient en contact tous les jours au sujet de l’entreprise et du magasin.

« Il n’a jamais pris sa retraite », a déclaré Valdez Ortiz. « Il n’a jamais su prendre de jours de repos ».

L’épouse de Valdez est décédée en 2016. Il laisse dans le deuil six enfants : Valerie Monteverde et son mari Ron, de Hobbs ; Rosemarie Valdez de Las Vegas ; Joseph Valdez et son épouse Sonia, de Las Vegas ; Victor Valdez et son épouse Joann, de Las Vegas ; Valdez-Ortiz et son mari James, de Las Vegas ; et Maria Elena Valdez de Las Vegas et sa partenaire Jonelle Baca. Il laisse également dans le deuil 14 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants, dont un autre est attendu en janvier.

Valdez Ortiz reprend désormais le magasin pour son père, mais elle dit qu’elle n’est pas sûre de pouvoir être à la hauteur des standards qu’il a établis, se rappelant que même lorsqu’elle avait la trentaine et élevait ses trois enfants, « il s’attendait à ce que je sois dans le magasin autant que lui ».

« Il a placé la barre très haut pour moi », a-t-elle déclaré. « Suivre ses traces va être un énorme défi pour moi. »

Quant à savoir si Valdez Ortiz compte rester là-bas aussi longtemps que son père l’a fait ? Cela ne semble pas probable.

« Cela veut dire que je vais devoir travailler jusqu’à mes 91 ans », dit-elle en riant. « Je ne sais pas si j’en serai capable. »