JoAnne Jones tient une annonce dans le journal annonçant l’ouverture de la patinoire. JoAnn Jones, épouse de feu Delmar Jones, possède une importante collection de souvenirs de l’époque du patinage et des événements familiaux. Delmar Jones, propriétaire du Roll-o-Rena à Longmont et qui a introduit le roller dans la ville, est décédé au début du mois. (Cliff Grassmick/Photographe)

Delmar Jones avait de nombreux passe-temps et intérêts uniques, mais si l’un d’entre eux se démarque des autres, c’est bien le patinage à roulettes.

« C’était tout simplement dans son sang de patiner », a déclaré JoAnn Jones, l’épouse de Delmar depuis 70 ans.

Delmar Jones est décédé plus tôt ce mois-ci à 95 ans, laissant derrière lui un héritage de service à Longmont en tant que fondateur de patinoires à roulettes qui ont apporté de la joie aux familles pendant des décennies. Ensemble, lui et sa femme ont géré trois patinoires dans la ville du début des années 1950 jusqu’au milieu des années 1980.

“Nous recevions des patineurs de Lafayette, de Louisville, de Frederick, de partout”, a déclaré JoAnn Jones. “Et nous étions fiers de notre entreprise, c’était certain.”

Delmar Jones est né à Longmont en 1927 et a grandi à Niwot. Après avoir obtenu son diplôme de Longmont High School, il a fréquenté l’Université du Nebraska. C’est là qu’il a découvert le patinage à roulettes et qu’une passion pour ce sport a commencé toute sa vie.

En 1950, Delmar Jones a commencé à organiser des épreuves de patinage à roulettes dans le gymnase du St. Vrain Memorial Building à Roosevelt Park. Ces événements se sont avérés populaires parmi les résidents de Longmont et ont ouvert la voie au premier Roll-O-Rena, qui a ouvert ses portes sur South Main Street en 1952.

Le patinage était un fil conducteur entre Delmar et JoAnn, qui se sont rencontrés sur une patinoire à Boulder. Le père de JoAnn Jones a construit le Roll-O-Rena original et a inclus un appartement au-dessus de la patinoire pour que sa fille et Delmar puissent y vivre.

«Le jour de notre ouverture… les gens faisaient la queue pour entrer», a déclaré JoAnn Jones. «C’était notre première maison et la première patinoire de Longmont.»

Après avoir passé huit ans à Colorado Springs — la maison du deuxième Roll-O-Rena — JoAnn et Delmar Jones sont retournés à Longmont en 1968. Ils ont ensuite ouvert deux autres patinoires à Longmont : Al-Du-Rena en 1970 et la troisième. et le dernier Roll-O-Rena sur Sunset Street en 1979.

La famille a gardé ses patinoires adaptées aux enfants, offrant aux étudiants une entrée gratuite s’ils obtenaient un « A » sur leur bulletin et organisant « des milliers » de fêtes d’anniversaire, selon JoAnn Jones. Les patinoires étaient des endroits où les enfants pouvaient se détendre après l’école, et les soirées à thème connaissaient un grand succès lors des fêtes comme la Saint-Valentin et le réveillon du Nouvel An.

«Nous avions 600 (patineurs) presque tous les vendredis soirs», a déclaré Duane Jones, le fils de Delmar et JoAnn.

JoAnn Jones a déclaré que son mari avait pour priorité de laisser les gens, en particulier les enfants, patiner, quel que soit leur niveau de compétence.

“Il a dit : ‘Ça doit être pour tout le monde'”, a déclaré JoAnn Jones. « Vous n’êtes pas obligé d’être un pro, vous n’êtes pas obligé de prendre des cours, (mais) vous devez participer. Et c’est par cela qu’il vivait.

Pour les trois enfants de Delmar et JoAnn, le patinage à roulettes occupe également une place importante dans leur vie, chacun apprenant à patiner dès son plus jeune âge. Leur fille Doreen Schmidt se souvient qu’elle dirigeait le snack-bar du troisième Roll-O-Rena pendant que ses frères réparaient des patins et jouaient de la musique.

«En gros, nous avons appris à marcher sur des patins», a déclaré Schmidt.

Les Jones ont vendu le Roll-O-Rena en 1986. Au cours de leur retraite, Delmar et JoAnn ont voyagé fréquemment, parcourant le pays pour visiter tous les États des États-Unis. Delmar Jones a également repris des projets artistiques, notamment la peinture, la sculpture sur bois et la construction de modèles réduits d’avions.

En plus de ses contributions au patinage à roulettes à Longmont, on se souvient également de Delmar Jones pour son service militaire et ses capacités de vol. À 17 ans, il est devenu le premier étudiant en vol à effectuer un décollage en solo depuis l’aéroport municipal de Vance Brand de la ville. Il servira plus tard dans l’armée américaine de 1946 à 1948.

JoAnn Jones a déclaré que les gens qui ont grandi avec le Roll-O-Rena lui diront souvent qu’ils souhaiteraient que leurs petits-enfants aient un endroit similaire pour patiner à Longmont aujourd’hui. Avec le recul, elle a déclaré que diriger les patinoires pouvait être difficile, mais elle et Delmar étaient tous deux profondément satisfaits de ce qu’ils avaient accompli.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons fait et de servir la communauté », a déclaré JoAnn Jones. “Nous n’avons pas fait grand-chose d’autre, mais nous avons diverti leurs enfants, je le sais.”