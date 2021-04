Le propriétaire principal de Liverpool, John Henry, a présenté ses excuses aux supporters et au manager Juergen Klopp mercredi pour les perturbations causées par l’implication du club dans la formation de la Super League européenne.

Liverpool faisait partie des six clubs de Premier League qui se sont inscrits pour la Super League mais se sont retirés mardi au milieu d’une tempête de protestations de la part des fans, des joueurs, des managers et des gouvernements, ainsi que des menaces d’interdictions et de sanctions de la part des instances dirigeantes européennes et mondiales du jeu, l’UEFA et la FIFA. .

« Je suis désolé, et je suis seul responsable de la négativité inutile mise en avant au cours des deux derniers jours », a déclaré Henry dans une vidéo sur le site Web du club. «C’est quelque chose que je n’oublierai pas. Et montre le pouvoir que les fans ont aujourd’hui et continueront à juste titre d’avoir.

«Il va sans dire mais il faut dire que le projet proposé n’allait jamais se concrétiser sans le soutien des fans. Personne n’a jamais pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez clairement indiqué que cela ne tiendrait pas. Nous vous avons entendu. Je vous ai entendu », a-t-il ajouté.

Les joueurs de Liverpool, dont le capitaine Jordan Henderson, avaient exprimé leurs inquiétudes concernant la ligue séparatiste mardi, tandis que le grand club Kenny Dalglish les a également encouragés à se retirer.

« Je tiens à m’excuser auprès de Juergen… aux joueurs et à tous ceux qui travaillent si dur pour rendre nos fans fiers », a déclaré Henry. «Ils n’ont absolument aucune responsabilité pour cette perturbation.

«Dans cet effort, je vous ai laissé tomber. Encore une fois, je suis désolé, et je suis seul responsable de la négativité inutile mise en avant ces deux derniers jours. «

(Avec les contributions de Reuters)

