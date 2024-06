Le propriétaire de Liverpool, John Henry, a de nouvelles discussions avec le PIF d’Arabie Saoudite alors que « les pourparlers s’accélèrent »

Et en janvier, ils ont fait leur entrée sur le PGA Tour. FSG a dirigé un consortium nommé Strategic Sports Group qui comprend un certain nombre de propriétaires sportifs de premier plan tels que Thomas Ricketts (Chicago Cubs) et Wyc Grousbeck (Boston Celtics). L’investissement, d’une valeur de 1,5 milliard de dollars qui pourrait atteindre 3 milliards de dollars, a formé PGA Tour Enterprises dans un contexte de scission dans le golf après le lancement du circuit LIV financé par l’Arabie Saoudite.

Des discussions ont eu lieu sur un accord de fusion au cours de l’année écoulée, mais aucun accord n’a été négocié. Selon un communiqué, Henry faisait partie des sept représentants de PGA Tour Enterprises, aux côtés de Tiger Woods et Rory McIlroy, pour mener des négociations en face-à-face avec le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, à New York.

Le sous-comité des transactions de PGA Tour Enterprises a déclaré dans une déclaration commune : « Les représentants du sous-comité des transactions de PGA TOUR Enterprises et du PIF se sont réunis plusieurs fois par semaine pour travailler sur les termes d’un accord potentiel et parvenir à une vision commune sur l’avenir du golf professionnel. » Vendredi soir, une session en personne à New York a réuni l’ensemble du sous-comité des transactions ainsi que le gouverneur du PIF Yasir Al-Rumayyan et son équipe, au cours de laquelle davantage de progrès ont été réalisés.