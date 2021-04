Le principal propriétaire de Liverpool, John W.Henry, a présenté des excuses aux fans le lendemain du jour où son club a été contraint de se retirer de la Super League européenne en ruine en raison de l’indignation généralisée de la communauté du football.

L’équipe du Merseyside et les cinq autres clubs de la Premier League ont annoncé mardi qu’ils se retireraient de la compétition, à peine 48 heures après son annonce.

– Le chaos de la Super League alors que les clubs anglais se retirent

– Woodward démissionne de son poste de directeur général de Man United

– Olley: Scène de Chelsea alors que les fans se réjouissent de la sortie de la Super League

Suivant l’annonce de la ligue, les fans avaient déclaré qu’ils retireraient leurs banderoles du stand emblématique de Kop en signe de protestation et les joueurs du club ont également publié des déclarations sur les réseaux sociaux exprimant qu’ils ne voulaient pas participer à la ligue.

Le petit-fils de la légende de Liverpool, Bill Shankly, avait également demandé que la statue de son grand-père qui se trouve à l’extérieur d’Anfield soit retirée si la ligue allait de l’avant.

« Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans et supporters du Liverpool Football Club pour les perturbations que j’ai causées au cours des 48 dernières heures », Henry a déclaré dans un discours vidéo mercredi.

« Il va sans dire, mais il faut dire que le projet proposé n’allait jamais se dérouler sans le soutien des fans. Personne n’a jamais pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez été très clair qu’il ne tiendrait pas. Nous vous ai entendu, je vous ai entendu.

« Et je veux m’excuser auprès de Jurgen [Klopp], à [CEO] Gamelle [Hogan], aux joueurs et à tous ceux qui travaillent si dur au LFC pour rendre nos fans fiers. Ils n’ont absolument aucune responsabilité pour cette perturbation. Ils étaient les plus perturbés et injustement ainsi. C’est ce qui fait le plus mal. Ils aiment votre club et travaillent pour vous rendre fier chaque jour. «

La ligue, qui comprenait 12 équipes de toute l’Europe, a été annoncée dimanche. Il n’incluait aucune mention de consultations avec les fans ou d’autres groupes d’intérêt pour savoir si le club participerait ou non au tournoi.

Le Fenway Sports Group possède Liverpool et les Red Sox de Boston. Photo de Michael Regan / Getty Images

« Je sais que toute l’équipe du LFC possède l’expertise, le leadership et la passion nécessaires pour rétablir la confiance et nous aider à avancer. Il y a plus de dix ans, lorsque nous nous sommes inscrits aux défis associés au football, nous rêvions de ce dont vous rêviez. Et nous Nous avons travaillé dur pour améliorer votre club. Notre travail n’est pas terminé. Et j’espère que vous comprendrez que même lorsque nous commettons des erreurs, nous essayons de travailler dans le meilleur intérêt de votre club. Dans cette entreprise, je vous laisse vers le bas, »ajouta Henry.

« Encore une fois, je suis désolé, et je suis seul responsable de la négativité inutile mise en avant ces deux derniers jours. C’est quelque chose que je n’oublierai pas. Et cela montre le pouvoir que les fans ont aujourd’hui et continueront à juste titre d’avoir.

« S’il y a une chose que cette horrible pandémie a clairement montrée, c’est à quel point les fans sont cruciaux pour notre sport et pour chaque sport. C’est montré dans chaque stade vide. Ce fut une année incroyablement difficile pour nous tous; pratiquement personne n’est épargné. C’est Il est important que la famille du football de Liverpool reste intacte, vitale et engagée dans ce que nous avons vu de votre part dans le monde, avec des gestes locaux de gentillesse et de soutien. Je peux vous promettre que je ferai tout ce que je peux pour y parvenir. «

Le Fenway Sports Group, dont Henry est l’un des fondateurs, a racheté Liverpool en 2010. Il possède également plusieurs équipes américaines comme les Boston Red Sox.

La nouvelle ligue a été présentée comme une franchise similaire aux sports américains tels que la NFL où la promotion et la relégation n’existent pas.