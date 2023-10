Le propriétaire de l’Inter Miami envisage le match de Barcelone pour rendre hommage aux fans de Messi

Le propriétaire directeur de l’Inter Miami, Jorge Mas, s’est déclaré ouvert à ce que son équipe joue un match à Barcelone pour permettre à Lionel Messi de faire ses adieux à ses fans.

Depuis que Messi a quitté le Barça pour devenir agent libre du Paris Saint-Germain en août 2021, on parle d’un match hommage en l’honneur du capitaine argentin.

« Je lui ai donné [Lionel Messi] mon engagement que je ferai tout mon possible dans les années à venir pour qu’il ait l’opportunité de dire au revoir à ses fans à Barcelone », a déclaré Mas Marca lundi.

« L’Inter Miami ira là-bas [to Barcelona] ou nous aurons une sorte de match. Le départ de Messi de Barcelone n’était pas à son goût, il ne pouvait pas dire au revoir à son club, qui l’avait accueilli comme un enfant, et je pense que les circonstances n’étaient pas celles que souhaitait Lionel.

Le président du Barça, Joan Laporta, a déjà mentionné qu’il serait approprié que l’hommage à Messi coïncide avec l’ouverture officielle du stade Spotify Camp Nou rénové, ce qui n’est pas prévu avant la campagne 2025-2026.

En attendant, les champions de LaLiga jouent au Stade Olympique de Montjuic.

Lionel Messi a renversé la fortune de l’Inter Miami depuis qu’il a rejoint le club en provenance du Paris-Saint Germain. Harry Comment/Getty Images

Le trophée annuel Joan Gamper, le traditionnel lever de rideau du Barça organisé en août, a également été évoqué dans le passé comme un hommage potentiel à Messi.

Messi avait envisagé un retour au Barça avant de rejoindre la MLS après l’expiration de son contrat avec le PSG en juin.

Le vainqueur de la Coupe du monde a marqué 11 buts en 12 matches avec l’Inter Miami cette saison et ils n’ont pas perdu un seul match avec lui sur le terrain.

Messi a également guidé l’Inter Miami vers son tout premier trophée en remportant la Coupe de la Ligue en août.

« Je pense que tout a changé avec lui », a déclaré Mas à propos de l’impact de Messi sur la MLS. « La MLS en est une autre. Chaque fois que nous jouons à l’extérieur, les stades sont pleins.

« L’accueil réservé à Lionel a été extraordinaire. Le match à New York, avec près de 30 000 supporters et 80% criant le nom de Messi… il y avait Albiceleste et des t-shirts roses de l’Inter Miami… Ça m’a choqué, je ne m’attendais pas à ça. Il y aura un avant et un après l’arrivée de Messi en MLS. »

Cependant, Mas a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’arrivée de Messi modifie la donne en Amérique du Nord.

« En 2019, j’ai organisé une rencontre avec [Messi’s father and agent] Jorge Messi », a-t-il déclaré. [Inter Miami co-owner] David Beckham et moi avons expliqué le projet Miami à Jorge pendant trois heures. Je lui ai dit : « Votre fils aura l’opportunité de créer un nouvel héritage car il pourra changer un sport dans un pays », et ça [opportunity] est très rarement donné à un athlète.

Messi a raté les trois derniers matchs de l’Inter Miami en raison d’une blessure à la jambe.