Le propriétaire de l’équipe défend la star controversée de la NBA

Le propriétaire des Brooklyn Nets, Joe Tsai, ne pense pas que Kyrie Irving ait des convictions antisémites

Le propriétaire de la franchise NBA des Brooklyn Nets est le dernier chiffre à avoir conclu que le basketteur controversé Kyrie Irving n’était pas antisémite après avoir rencontré le joueur de 30 ans.

Joe Tsai a d’abord condamné sa garde quand Irving a été englouti dans un scandale d’antisémitisme pour avoir tweeté un lien vers un film censé contenir des tropes antisémites.

Les Nets ont interdit Irving pour un minimum de cinq matchs pour avoir refusé “de dire sans équivoque qu’il n’a aucune conviction antisémite”, que le co-fondateur de Nike, Phil Knight, a cité comme le motif de la suspension par le géant du vêtement de sport de sa relation avec l’ancien champion de la NBA.

Ces derniers jours, cependant, le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui est juif, a déclaré qu’il ne croyait pas qu’Irving était antisémite. Vendredi, Silver a été rejoint par Tsai, qui a fait des remarques similaires en ligne.

“Clara et moi avons rencontré Kyrie et sa famille hier”, dit Tsai, mentionnant sa femme.

Clara et moi avons rencontré Kyrie et sa famille hier. Nous avons passé du temps de qualité à nous comprendre et il est clair pour moi que Kyrie n’a aucune conviction de haine envers les juifs ou tout autre groupe. —Joe Tsai (@joetsai1999) 11 novembre 2022

“Nous avons passé du temps de qualité à nous comprendre et il est clair pour moi que Kyrie n’a aucune conviction de haine envers le peuple juif ou tout autre groupe.”

“Les Nets et Kyrie, en collaboration avec la NBA et la NBPA, travaillent de manière constructive vers un processus de pardon, de guérison et d’éducation”, Tsai a ajouté.

Les Nets ont déclaré qu’Irving ne reviendrait qu’après avoir subi des «mesures correctives» et rempli six exigences.

Irving a déjà rencontré certains d’entre eux, comme s’excuser pour son acte, condamner le film et s’engager à faire un don de 500 000 $ à des causes anti-haine.

L’ancien coéquipier LeBron James a demandé à Irving de pouvoir retourner sur le terrain, et la National Basketball Players Association a déclaré vendredi aux membres dans un e-mail qu’elle s’attend à ce que la situation soit bientôt résolue.

“Nous pensons que la pause prudente et la réflexion ont commencé à porter leurs fruits”, a déclaré le syndicat dans l’e-mail, vu par l’Associated Press.

“Nous avons maintenu depuis le début, et continuerons de répéter chaque fois que nous en aurons l’occasion, que Kyrie et l’Association des joueurs condamnent sans équivoque l’antisémitisme et toutes les autres formes de haine.”

“Nous continuons à nous assurer que les droits de Kyrie, et les droits de tous les futurs joueurs, ont été protégés à chaque tournant, et attendons avec impatience très bientôt une résolution de toutes les questions satisfaisante pour toutes les parties”, a-t-il ajouté, comme le rapporte ESPN.

Irving en est à la dernière année de son contrat avec les Nets, qui expire à la fin de la saison NBA 2022/2023.