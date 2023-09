Le propriétaire de l’entreprise Bend revient du sommet mondial sur l’assainissement du fentanyl en Australie et prévoit un prochain voyage au Canada

(Mise à jour : ajout d’une vidéo, commentaires de Hart, photographe de voyage)

BEND, Oregon (KTVZ) — David Hart, le propriétaire de Garantie Nettoyage des conduits d’air dans le nord-est de Bend, revient d’un sommet sur l’élimination du fentanyl dans le Queensland, en Australie, où il a eu l’occasion de présenter son discours en tant que conférencier principal.

« Nous avons couvert tous les aspects du fentanyl. Qu’est-ce que c’est, comment il est fabriqué et sa distribution illicite dans le monde », nous a expliqué Hart jeudi.

Il est également conseiller scientifique et instructeur pour la Microbial Warrior Academy.

Le sommet a été organisé pour aider à informer les responsables et les scientifiques australiens sur les dangers du fentanyl, ainsi que sur sa prévalence et sa popularité aux États-Unis.

« Je dirais que la plus grande réussite de notre présence là-bas a été d’aider à sensibiliser l’opinion », a commencé Hart. « Pas seulement de sensibilisation à la crise du fentanyl, car tout le monde sait qu’il existe une crise du fentanyl, mais aussi à quel point la crise du fentanyl est grave. »

Hart connaît malheureusement l’importance d’éliminer la menace du fentanyl dans les systèmes de chauffage et de climatisation. « Il y avait un enfant de 19 mois dans un AirBnB qui est mort des suites d’une exposition parce que les gens qui l’avaient loué avant eux prenaient du fentanyl, donc il était dans l’espace et ils ont fini par le respirer. Et ils ne le savaient même pas. à ce sujet jusqu’à ce qu’ils aient eu l’autopsie », a expliqué Hart.

Plus tôt cette année, nous avons discuté avec Hart du spray anti-drogue So-Rite Decon, après son voyage à Indianapolis pour en faire la démonstration. Le spray aide à éradiquer le fentanyl, la xylazine et la méthamphétamine dans les structures en moins de 60 secondes.

« L’assainissement consiste à restaurer complètement la structure, à la remettre dans son état préexistant. Et cela implique un nettoyage approfondi de la structure et un processus de décontamination », a déclaré Hart.

Hart est encouragé par l’accueil qu’il a reçu en Australie. Son collègue Andrew Luckey a également fait le voyage pour enregistrer l’expérience. « Tout le monde était très cool, très décontracté. Très sympathique, d’une manière différente de celle de beaucoup de gens très intéressants aux États-Unis. C’était un moment formidable de rencontrer tous ces gens qui sont des experts de l’industrie qui dirigent leur secteur. »

Hart prévoit d’introduire son spray antidrogue dans d’autres pays comme l’Écosse au cours de l’année à venir.

Il se rendra également à Edmonton, en Alberta, au Canada, pour aider à former les premiers intervenants aux cours de décontamination.