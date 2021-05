Le propriétaire de l’entraîneur Tapestry voit les gens se préparer pour les mariages, le travail de bureau

Tapestry, coach et propriétaire de Kate Spade, voit des signes indiquant que les consommateurs recommencent à célébrer l’amour, à se retrouver entre amis et à retourner au bureau.

« Nous commençons à voir où les gens ont reporté les mariages depuis plus d’un an – certains de ces événements de la vie – les gens sortent et s’engagent à nouveau dans le monde réel », a déclaré la directrice générale Joanne Crevoiserat dans une interview jeudi.

Tapestry, qui possède également Stuart Weitzman, réapprovisionne rapidement les marchandises dans la catégorie nuptiale, a noté Crevoiserat. De plus en plus d’acheteurs recherchent des talons plus habillés et des pochettes à emporter lors d’événements tels que les mariages et les douches.

« Mais tout est une question d’équilibre », a expliqué le PDG. « Nous introduisons également de la nouveauté dans les activités occasionnelles. Nous constatons des signes positifs et des signes encourageants de reprise à mesure que les efforts de vaccination progressent. »

Le président de l’entraîneur, Todd Kahn, a déclaré qu’une autre opportunité clé pour la marque dans les mois à venir consistera à vendre aux acheteurs des sacs de retour au travail suffisamment grands pour contenir des ordinateurs portables, des tablettes, des agendas et d’autres accessoires de bureau.

«Particulièrement en Amérique du Nord, à mesure que le consommateur revient, nous voyons deux opportunités», a expliqué Kahn. « L’un est le sac dont j’ai besoin pour travailler, que je n’ai pas remplacé depuis peut-être un an et demi, puis ce sac amusant pour sortir. »

Tapestry a annoncé des ventes et des bénéfices pour le troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les estimations des analystes, stimulés par la croissance numérique et la demande de produits de luxe en Chine. En Amérique du Nord, ses ventes sont revenues aux niveaux d’avant la pandémie.

Mais les actions de Tapestry chutaient d’environ 4% en début d’après-midi jeudi, alors que son chiffre d’affaires global restait inférieur aux niveaux de 2019. Le détaillant n’a pas encore offert de perspectives pour l’année complète.