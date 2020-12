Le propriétaire de Leeds United, Andrea Radrizzani, est sur le point de vendre une participation importante dans le club, selon les rapports.

Radrizzani, qui a refusé une approche des propriétaires du Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investment, l’année dernière, n’a payé que 45 millions de livres sterling pour acheter le club en 2014.

Maintenant, cependant, la valeur du club devrait monter en flèche à 240 millions de livres sterling avec la vente d’une participation supplémentaire à la franchise de la NFL, les 49ers de San Francisco.

Les 49ers ont acheté une participation de 10% dans le club en 2018 après que Radrizzani les ait convaincus de participer.

Et maintenant, leurs propriétaires sont prêts à plus que doubler leur part du club et à prendre une participation de 25% avec un investissement supplémentaire, affirme le Daily Mail.

L’investissement permettra à Leeds de grimper dans la liste des clubs de Premier League les plus précieux, car Transfermarkt évalue actuellement les Blancs à 163 millions de livres sterling.

Les propriétaires des 49ers ont apparemment été impressionnés par l’avenir du club sous Marcelo Bielsa, Leeds cherchant à devenir une équipe établie de Premier League.

Paraag Marathe, le président des 49ers, est déjà membre du conseil d’administration de Leeds et a récemment parlé de son désir de voir le club grandir au plus haut niveau de l’Angleterre.